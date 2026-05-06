Военно-морские силы Китая провели успешные испытания новой корабельной системы противовоздушной обороны (ПВО), предназначенной для перехвата беспилотников. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Испытания были проведены в акватории Бохайского залива. Как ожидается, в дальнейшем система будет запущена в серийное производство и развернута на боевых кораблях.

Ранее журнал The National Interest написал, что американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые применялись в ходе военной операции против Ирана, окажутся малоэффективными в случае вероятного прямого конфликта США с Россией или Китаем. По оценке издания, роль этого БПЛА в будущих военных противостояниях будет сокращаться, что вынуждает Пентагон искать замену для подобных систем.

В конце апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила об опасениях американских чиновников относительно того, что из-за значительного расхода боеприпасов в ходе войны с Ираном США не смогут в полной мере реализовать планы по защите Тайваня в случае вторжения Китая.