Европейская комиссия заблокировала финансирование ЕС для солнечных инверторов от поставщиков из Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Под удар прежде всего попал китайский технологический гигант Huawei — мировой лидер на рынке этого оборудования.

Инверторы преобразуют энергию солнечных панелей в ток, поступающий в электросеть. Именно через них, по мнению Брюсселя, иностранные игроки могут вмешиваться в работу энергосистемы: манипулировать параметрами выработки электроэнергии, получать несанкционированный доступ к оперативным данным и в критический момент дистанционно отключить генерацию — что грозит масштабными блэкаутами по всему континенту.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон МакГарри объявила о «конкретных мерах» против угрозы критической инфраструктуре ЕС со стороны иностранных субъектов. Поставщики с высоким уровнем риска, уже участвующие в проектах с европейским финансированием, могут подать заявку на исключение — решение по ним Комиссия примет до 1 ноября.

ЕС давно обеспокоен угрозой, исходящей от китайского технологического гиганта Huawei и стремится заставить страны-члены ЕС исключить его из своих телекоммуникационных сетей.Теперь та же логика распространяется на сектор чистой энергетики, где китайские компании контролируют около 80% мирового рынка солнечных инверторов. В среднесрочной перспективе против этой угрозы направлен Закон о кибербезопасности.

Пекин после заявление Еврокомиссии пригрозил ответными мерами.