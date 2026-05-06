За первые три месяца 2026 года россияне потратили 10,4 млрд рублей на два препарата из одной категории — средства для лечения диабета в преднаполненных шприцах, следует из данных RNC Pharma, с которыми ознакомился RTVI. Оба препарата появились на рынке меньше трех лет назад. Их по аналогии с Ozempic используют для похудения.

Тирзетта и Семавик — российские аналоги препаратов типа Ozempic и Mounjaro, которые в последние годы стали глобальным феноменом. Оригиналы применяются для лечения диабета второго типа, но получили массовую известность как средства для похудения.

В Россию Ozempic официально поставлялся до 2023 года, после чего Novo Nordisk прекратила поставки; Mounjaro в стране не зарегистрирован. Нишу заняли отечественные производители: «Промомед» вывел на рынок Тирзетту, «Герофарм» — Семавик.

Еще в 2022 году преднаполненные шприцы занимали чуть больше 1% розничного фармрынка в деньгах — нишевый формат, которым пользовались преимущественно антитромбические препараты.

За четыре года их доля выросла почти в четыре раза — до 4,2% к началу 2026 года. По меркам фармрынка, где доли категорий меняются медленно и на десятые доли процента, это аномальная динамика.

Внутри категории произошла полная смена лидеров. В 2022 году 15% всех продаж преднаполненных шприцев приходилось на антитромбические препараты — прежде всего Клексан французской Sanofi. Сейчас эта группа занимает 3,4%. Ее место заняли противодиабетические препараты: к началу 2026 года они формируют почти 84% всей категории.