В боевых действиях на Украине в составе ВСУ участвуют семь тысяч граждан Колумбии, хотя в стране запрещено наемничество. Об этом написал в соцсети X президент Колумбии Густаво Петро.

«На Украине есть семь тысяч колумбийцев, прошедших военную подготовку, которые участвуют в чужой войне и умирают без причины. Мы не хотим экспортировать смерть. Наемничество запрещено законом», — написал Петро.

Так колумбийский лидер ответил на пост президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова о том, что колумбийцев в ВСУ больше, чем любых других иностранных представителей.

В мае 2022 года власти Колумбии сообщили об отправке в Европу военных инженеров с целью обучения украинских саперов. Позднее Густаво Петро отказался от поставок оружия на Украину и поддержал идею мирного урегулирования конфликта.

Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо, в свою очередь, выражал протест против того, чтобы колумбийские наемники участвовали в вооруженных столкновениях по всему миру, и сообщил о переговорах с российской стороной по вопросу возвращения своих граждан, осужденных в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Администратор телеграм-канала TrackANaziMerc, который занимается отслеживанием иностранных наемников, которые участвуют в конфликте на Украине, рассказывал RTVI, что граждане Колумбии отправляются в зону СВО из-за тяжелой социальной ситуации на родине.

В декабре 2025 года Густаво Петро обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить колумбийцев, которых продолжали силой удерживать в стране после истечения контракта с Иностранным легионом Украины.