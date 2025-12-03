Президент Колумбии Густаво Петро обратился к Владимиру Зеленскому и попросил отпустить колумбийских бойцов, которых по истечении контракта силой удерживают на Украине. Петро репостнул видеообращение колумбийского бойца Камило Мело. На видео молодой человек с синяками, гематомами и кровоподтеками на лице просит колумбийские власти вызволить его с Украины и помочь вернуться домой. На Украине несколько тысяч бойцов из Колумбии, выяснил RTVI.

Из штурмов «на подвал»

«Эти обманутые колумбийцы похоже похищены на Украине. Наша дипломатическая служба свяжется с Зеленским и будет просить его отпустить колумбийских бойцов, чтобы они могли вернуться на родину», — написал 2 декабря президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети X.

Со слов избитого военнослужащего ВСУ Камило Мело, он заключил контракт с Иностранным легионом Украины, был распределен на службу в элитную 47 бригаду «Магура». Участвовал в боях. По истечении контракта собирался вернуться в Колумбию, но командир отказался его отпускать со службы, а когда Мело попытался покинуть часть — сослуживцы избили его. И, как утверждает Мело, отобрали у него почти все заработанные деньги. Зарплата Мело составляла 19 млн колумбийских песо в месяц (около 390 тысяч рублей).

3 декабря, отвечая на вопрос о том, была ли какая-то реакция со стороны украинских властей, Камило Мело рассказал, что в часть приехала военная полиция и выясняет все обстоятельства.

«Меня уже опросили, я рассказал все как было, теперь жду, когда мне разрешат уехать домой в Колумбию», — рассказал Мело. На вопрос — единичный ли его случай, он ответил: «К сожалению — нет».

Прокуратура против рыцаря

На скандальную ситуацию отреагировал политик, кандидат в сенат Колумбии Хосе Мело, он написал, что подал жалобу в Генпрокуратуру Колумбии на рекрутера, который вербовал Камило Мело и отвечал за соблюдение его контракта.

«Я уже подал жалобу в Генеральную прокуратуру на вербовщика, известного как „Рыцарь ночи“, и мы возлагаем на него ответственность за любую возможную угрозу физической безопасности этого молодого колумбийца. Министерство иностранных дел уже осведомлено об этом деле. Президент Зеленский уже знает об этих случаях пыток, похищений, жестокого обращения и торговли людьми», — написал Хосе Мело.

Президент Колумбии, описывая ситуацию с избитым бойцом, отметил, что его страна против вмешательство в дела других стран.

«Наша позиция заключается в том, что россияне и украинцы должны достичь мирного соглашения самостоятельно без иностранного вмешательства», — написал Густаво Петро.

Однако эти слова далеки от реального положения дел. Колумбия единственная страна, которая никак не противодействует рекрутинговой работе украинцев в стране. Как рассказал RTVI один из админов проекта TrackANaziMerc, который отслеживает иностранных наемников на Украине, на данный момент в ВСУ служит около двух тысяч граждан Колумбии. OSINT-проект LostArmour подтвердил гибель 443 граждан Колумбии в рядах ВСУ (c весны 2022 по декабрь 2025 года).

Колумбийцы и «Магура»

В официальном паблике 47-й бригады «Магура» 10 июля 2025 года было размещено видео под заголовком «Колумбийцы из 47 ОМБр, присоединились к защите независимости Украины». На видео более ста бойцов на бронированных машинах кричат воинственные лозунги на испанском языке.

«„Магура“ с начала создания имеет достойную репутацию и мощное зарубежное оружие, поэтому колумбийцы охотно приобщаются к 47-й. Внутри бригады со временем они стали штурмовой ротой Р.У.Г. (разведывательно-ударная группа). Все благодаря командующему ротой „Гамлету“, который организует приезд колумбийцев в Украину», — говорится в посте 47-й бригады.

Кроме колумбийцев в бригаде есть граждане Перу, Бразилии, Зимбабве, Италии и Мексики.

«„Магура“ приняла на себя тяжёлые удары. У них были серьезные потери во время контрнаступления в Запорожской области, потом их бросали в самые горячие точки. Когда деокупировали Курскую область, их бросили отражать массированный штурм россиян. От них мало что осталось. Мы знаем, что один из их лидеров — нацист Назар Леонидович Кузьмин занимается отправкой латиносов на Украину. Кузьмин жил и учился в Буэнос-Айресе, знает язык и имеет тесные связи с местными неонацистами. Сейчас он возит колумбийцев на Украину по маршруту из Колумбии в Стамбул, а оттуда в Кишинёв и далее на Украину — рассказал RTVI админ проекта TrackANaziMerc.

По его данным, основная масса колумбийцев была доставлена на Украину в июне-июле 2025 года.

В 2024 году Лефортовский суд Москвы заключил под стражу двух колумбийцев Хосе Арона Аранда Медину и Александра Анте, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, по обвинению в наемничестве. Медина и Анте возвращались из Украины в Колумбию, вылетели из Варшавы в Мадрид, а оттуда в Венесуэлу, где 18 июля были задержаны в аэропорту Каракаса и переданы российским спецслужбам.