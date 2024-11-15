Колумбия, несмотря на статус глобального партнера НАТО, хотела бы стать частью БРИКС, заявил в интервью «Известиям» глава МИД республики Луис Хильберто Мурильо. По его словам, Богота готова помочь Москве и Киеву достичь мирного соглашения, а заодно добивается возвращения своих граждан, осужденных в России за сотрудничество с ВСУ.

«С большим интересом мы смотрим на то, что сейчас происходит с БРИКС. Объединение предлагает альтернативную точку зрения. <…> Мы также ищем доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в нашей стране. Министр Рикардо Бонийя уже встречался с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Идет очень много переговоров», — сказал Мурильо.

На вопрос, хотела бы Колумбия присоединиться к БРИКС, дипломат ответил, что Богота на это «смотрит с интересом». При этом он уточнил, что республика обсуждает с Китаем возможность включения себя в инициативу «Пояс и путь». Кроме того, Мурильо напомнил, что страна состоит в APEP («Американское партнерство ради экономического процветания»).

У главы МИД Колумбии также спросили, не заставят ли Боготу отказаться от диалога с НАТО в случае присоединения к БРИКС, на что дипломат заявил: «Колумбия придерживается и будет продолжать придерживаться своей политики активного несближения».

Также Мурильо коснулся темы боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что Колумбия придерживается четкой позиции: «если мы будем говорить о мире, об этом надо говорить в присутствии обеих конфликтующих сторон». По словам главы МИД республики, Колумбия ведет диалог не только с Россией, но и Украиной, и, если обе стороны попросят, то она готова быть медиатором в урегулировании конфликта.

«Мы хотим пригласить Россию возобновить переговоры с Украиной и добиться справедливого мира. Эту мысль уже высказывали другие страны, и мы хотим помочь этому процессу в той степени, в какой в нас нуждаются. Мы предлагаем весь опыт, какой есть у Колумбии в этом вопросе», — сказал он.

Также он подчеркнул, что власти Колумбии выступают против того, чтобы «колумбийские наемники были в любой точке мира», в связи с чем сейчас обсуждается запрет «такого рода практики». Дипломат уточнил, что Богота будет обсуждать с Москвой вопрос возвращения граждан республики, которые были осуждены в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«У нас уже получилось добиться от российской стороны разрешения для визитов со стороны консульства к этим заключенным. И не только к ним. Есть и другие колумбийские заключенные, которым мы хотим обеспечить все необходимые гарантии, чтобы они могли стать частью справедливого правосудия. Нам бы хотелось иметь соглашение о репатриации, чтобы они могли отбыть свой срок в Колумбии», — сообщил Мурильо.