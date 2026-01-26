Украинский международный легион, подразделение, созданное для иностранцев по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года, прекратил свое существование. Причина проста — поток желающих воевать на Украине практически иссяк. Большинству оставшихся бойцов было предложено перейти в штурмовые войска, что вызвало массовый разрыв контрактов. RTVI рассказывает краткую историю этого необычного подразделения.

Между желанием и реальностью

В первые дни СВО Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление и призвал людей по всему миру обращаться в украинские посольства в качестве рекрутов, чтобы воевать за Украину в составе Иностранного легиона. Подобный шаг для желающих мог закончится реальным сроком — во многих странах наемничество запрещено законодательно.

Однако большинство стран сделало вид, что не заметили заявление Зеленского и закрыли глаза на новую роль посольств Украины. Некоторые страны, например Чехия, ввели систему запроса разрешения — это когда потенциальный доброволец пишет заявление на имя президента страны и канцелярия дает разрешение. В 2024 году в Чехии было выдано 40 таких разрешений.

Основным хабом в ЕС, где организовали неформальную штаб-квартиру службы рекрутинга, стала Польша. Тренировочный лагерь для иностранцев создали неподалеку — на Яворовском полигоне в Львовской области. Зарплата наемника составляла от 500 евро в месяц, а на передовой до 3000 евро.

Несмотря на широкую поддержку Киева среди европейских элит и западных активистов желающих воевать оказалось не так много, как рассчитывал Зеленский. Президент Украины говорил о 20 тысячах добровольцев, Минобороны России сообщало, что в первый год СВО в ряды ВСУ прибыло чуть более 3 тысяч наемников.

В реальности цифра в 20 тысяч из заявления Зеленского — это количество заявок на вступление в легион. Из этого числа только около двух тысяч человек решились на следующий шаг и прибыли в Польшу. Об этом в интервью говорил Майк Данн (бывший морпех США, участвовавший в конфликте на стороне Украины). Данн имел приятельские отношения с командиром Иностранного легиона и знал о реальном количестве заключенных военных контрактов.

Отрезвляющий удар

По факту Иностранный легион состоял из четырех отдельных батальонов спецназначения в структуре Территориальной обороны, а позже в подчинении командования Сухопутных войск. Три боевых — 1-й, 2-й и 3-й Интернациональные легионы и 4-й Интернациональный легион состоящий из инструкторов, т.е. он был учебным. Численность каждого на начальном этапе была от 400 до 600 человек.

Основным поставщиками кадров в первые два года конфликта стали Грузия, Беларусь и США. Грузины, в основном — это сторонники Михаила Саакашвили, участвовали в боях на стороне Украины с 2014 года и имели подготовленную структуру. Белорусы были представлены противниками режима Александра Лукашенко и ультраправыми активистами из фанатской среды (полк «Погоня»). Из Штатов же хлынули разнообразные солдаты удачи, любители сафари и правые радикалы — во многом благодаря активности француза Гастона Бессона, который был очарован украинской вольницей, участвовал в Майдане и привлечении иностранцев и инструкторов в созданный тогда добровольческий батальон «Азов»*. Судя по статистике подтвержденных смертей иностранных наемников, который ведет OSINT-проект Lostarmour, на январь 2026 года погиб 101 наемник из США, 87 из Грузии и 52 из республики Беларусь.

В 2023 году поток американцев и европейцев иссяк, повлиял провал широко разрекламированного Зеленским контрнаступления — побеждать всегда приятно, а участвовать в конфликте, где ты вынужден обороняться, не все готовы. Жаждущие приключений и сафари наемники также были разочарованы. Показательна история «лучшего снайпера в мире» (так писали украинские СМИ) Оливье Лавинь-Ортиза, позывной Валли. Он отправился на Украину в марте 2022, но уже в мае вернулся обратно в Канаду. Участвовал в боях за Бучу и Ирпень, а по возвращении домой раскритиковал командование и рассказал в интервью, что снайперу в этом конфликте делать нечего, описав несколько случаев гибели соратников от высокоточного оружия ВС РФ.

«Многие добровольцы ожидали, что будут обеспечены всем необходимым, все будет, как говорится, „под ключ“. Но оказалось наоборот, эта война — ужасный обман и разочарование», — рассказал Валли.

Холодным душем для горячих иностранных голов стал также ракетный удар по Яворовскому полигону. Точное количество погибших там новобранцев до сих неизвестно. В разговоре с RTVI админ телеграм-канала TrackANaziMerc, отслеживающего иностранных бойцов на Украине, предположил, что погибли до сотни человек. Эта оценка согласуется в данными, которые привел в интервью изданию Heute бывший немецкий доброволец. Он был очевидцем ракетного удара, на полигоне в тот момент находилось от 800 до 1000 человек, из них не менее 100 в здании, в которое попала одна из ракет. С его слов, «ни один из них не вышел живым». В 2024 году суд во Львове дал 15 лет лишения свободы 74-летнему пенсионеру Александру Косторному, который якобы корректировал этот удар по полигону. В суде прокурор заявил, что во время удара погиб 61 украинский военнослужащий и еще 160 были ранены. Данные по погибшим и раненым иностранцам в суде не привели.

Колумбийская допомога

В 2025 году костяком иностранных наемников в рядах ВСУ стали бывшие военные из Латинской Америки, в основном из Колумбии и Бразилии.

— Колумбия, Бразилия — это один большой конгломерат. А так — Америка, Британия, Европа. Где-то 50 на 50. Англосаксы и испаноязычные. Они очень разнятся по своей, скажем так, мотивации. Если говорим о Бразилии и Колумбии, то это преимущественно картелевские, как мы их называем. То есть люди, которых отправили приобрести военный опыт. Это молодые ребята, 25-35 лет. А вот англосаксы — это в большинстве своем очень взрослые люди, дяди за 40, которые пришли завоевать то, что не довоевали в Афганистане или Ираке, — рассказывал в интервью изданию «Дзеркало Тыжня» начальник штаба 2-го Интернационального легиона Павел Славинский.

Судя по статистике OSINT-проекта Lostarmour, бразильцы более везучие бойцы — к концу января 2026 года погибло 520 военнослужащих с паспортом Колумбии и только 52 Бразилии. Как рассказал RTVI один из админов проекта TrackANaziMerc, летом 2025 года в ВСУ было привлечено около двух тысяч граждан Колумбии.

«Рекрутингом колумбийцев и других латиносов занимается украинский неонацист Назар Кузьмин. Он жил в Буэнос-Айресе, знает язык и имеет тесные связи с местными неонацистами», — рассказал RTVI админ проекта.

Официальные потери Иностранного легиона засекречены. По статистике OSINT-проекта Lostarmour, подтверждена гибель 1242 наемников. Руслан Мирошниченко, основатель и бывший командир 2-го Интернационального легиона, заявил изданию «Дзеркало Тыжня», что в конце 2023 года подразделение столкнулось с серьезной нехваткой личного состава.

В течение большей части года укомплектованность батальона не превышала 30-40%, а пехотный компонент насчитывал всего 60-70 человек вместо максимально возможной численности в 450-600 человек. По мнению Мирошниченко, эта проблема была из-за «неудач» и обусловлена неправильными решениями руководства Сухопутных войск Украины. Проект по изучению украинской армии MilitaryLand приводит пример — в 2025 году в роте «Браво» (1-й Интернациональный легион, численный состав 250 человек) боеспособным остался только один взвод (от 15 до 60 человек).

Расстрелы и мародерство

Одной из причин, которая повлияла на решение расформировать легион, стали скандалы и факты военных преступлений, о которых бывшие бойцы легиона сами рассказали в стримах или в интервью СМИ. Их было с десяток, но стоит выделить самые резонансные.

Убийство пленных Теймуразом (Михаэлом) Хизанишвили, настоящее имя Мизафар Шамилов.



После российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые прошли в конце марта 2022 года, Москва приняла решение отвести войска от Киева, Сум и Чернигова. 4 апреля в сети было выложено видео, на котором украинские военные стоят вокруг лежащих на асфальтовой дороге пленных российских солдат, у которых связаны руки. У одного из солдат перерезано горло. Боец легиона, в котором опознали охранника Саакашвили Теймураза Хизанишвили, добивает выстрелами раненых солдат. Издание The New York Times подтвердило подлинность видео и определило, что российских военных взяли в плен в селе Дмитровка около Киева.

Спустя несколько дней глава «Грузинского национального легиона»* Мамука Мамулашвили прокомментировал эту расправу: «Мы российских солдат, также как и кадыровцев, ни в коем случае в плен брать не будем, ни одного человека в плен не попадет». Видео с убийством военнопленных и признание Мамулашвили в военном преступлении вызвали международный резонанс. Хизанишвили (Шамилов) был вынужден покинуть Украину и скрылся в Германии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Мамулашвили за привлечение наемников и призывы к уничтожению российских военных.

Расстрельная команда Филиппа Симана в Буче.

В 2024 году резонанс вызвали показания в суде чешского наемника Филиппа Симана, его обвиняли в незаконной службе в украинской армии (не получал официальное разрешение на участие в конфликте), мародерстве в Ирпене, Буче и Гостомеле весной 2022 года. Симан также признался в участии в расстрелах в Бучанском районе: «Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дошло до дела». Симан получил 8 лет лишения свободы.

Недовольным нож под ребра

Украинская власть никак не отреагировала на оба этих преступления. Но негативный опыт накапливался. Пожалуй, последней каплей стали истории с колумбийцем Камило Мело и нидерландцем Герардом Виссером.

Камило Мело заключил контракт с Иностранным легионом и был распределен на службу в 47 бригаду «Магура». По истечении контракта собирался вернуться в Колумбию, но командир отказался его отпускать, Мело избили и отобрали все заработанные деньги. Мело смог записать видео и отправить в соцсеть. Оно стало вирусным. В ситуацию вмешался президент Колумбии Густаво Петро, который через личное обращение к Зеленскому вызволил Мело на родину.

Нидерландский наемник Герард Виссер дал обширное интервью газете De Telegraaf, в котором жестко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказывая о коррупции, колумбийских наемниках и неонацистских практиках. 40-летний бывший военный ВВС Нидерландов провел на фронте около трех с половиной лет. Последним местом службы, куда его послал Иностранный легион, была 3-я штурмовая бригада. Там он увидел все то, что, как его убеждали, является российской пропагандой — свастики, портреты Степана Бандеры, другие нацистские символы.

«Каждое утро бойцы отдавали нацистское приветствие», — вспоминает Виссер. Отдельно он упоминает латиноамериканских наемников из Колумбии. По его словам, среди них было много выходцев из наркокартелей, которые хвастались видео и фото с пытками и казнями пленных, в том числе отрезаниями голов. «Это было настоящее государство в государстве. Они общались только между собой, остальных ни во что не ставили» — говорит Виссер.

Конфликт с этой группой, над которой его поставили старшим, стал для него переломным моментом. После которого он решил завершить контракт. «Они сказали, что устроят мне „теплый колумбийский прием“ во сне. То есть нож между ребер», — вспоминает Виссер.

Боевая ценность — нулевая

После резонансных историй Мило и Виссера Зеленский принял решение расформировать свое детище — Иностранный легион. Бойцов же перевели в штурмовые подразделения.

В январе 2026 года бойцы 1-го, 2-го и 3-го Иностранного легиона были переведены в 475-й штурмовой полк, а инфраструктура 4-го Иностранного легиона стала 157-м Международным учебным центром. Даже группы операторов БПЛА, которые были в составе роты «Чарли» (1-й Интернациональный легион) — были переведены в пехоту.

Военный обозреватель проекта MilitaryLand Дэвид Пайп отмечает, что процесс перевода сталкивается с трудностями. Среди иностранных добровольцев мало желающих переходить в штурмовые формирования.

«По некоторым данным, лишь небольшой процент — от 10 до 20% — иностранцев перешли в штурмовики из каждого батальона. В то же время большинство расторгают контракты, покидают подразделения, переходя в другие, более привлекательные для них части», — пишет Пайп.

Российский военный обозреватель Влад Угольный в разговоре с RTVI скептически оценил боевые качества Иностранного легиона. Угольный уверен, что легион расформировали из-за коррупционных проблем:

«Боевой путь оценивать можно, когда в подразделении есть компетентные военные, а компетентные военные туда не ехали. Иностранный легион был необходим противнику в 2022 году для того чтобы туда могли приезжать всевозможные идеологически ангажированные идиоты и я говорю не про неонацистов, потому что они спокойно ехали в „Азов“*».

«В информационном поле легион постоянно сопровождали скандалы: иностранцев то бросают на мясо, то на бабки, то какие-то выплаты не дают и так далее, и поток людей в легион упал до нуля. Пропагандистского эффекта подразделение не несет, боевой ценности тоже, соответственно, оно не нужно. Но расформировывают его, вероятнее всего, из-за того, что там обнаружились коррупционные схемы. Вспомним тот же самый „Грузинский легион“*, он просто погряз в коррупционных скандалах», — рассказал RTVI Угольный.

По мнению Угольного, иностранцами будут теперь заниматься только по линии бывшей конторы Кирилла Буданова — ГУРа, у которого существует свой «Международный легион ГУР», выполняющий свои отдельные задачи, преимущественно разведывательно-диверсионные.

С Угольным солидарен админ канала TrackANaziMerc: «Иностранцы — достаточно проблемный актив в ВСУ. Реальная боевая ценность почти нулевая».

*признан террористической организацией и запрещен в России