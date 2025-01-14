Верховный апелляционный суд Чехии увеличил срок наказания на один с 7 до 8 лет лишения свободы бывшему чешскому военнослужащему Филиппу Симану, который воевал в составе ВСУ на Украине. Суд признал Симана виновным в грабежах и службе в иностранных вооруженных силах. Суд подчеркнул, что даже «служба в дружественной армии не освобождает от уголовной ответственности», сообщает чешское издание Idnes.

27-летний гражданин Чехии Филипп Симан воевал в составе ВСУ в подразделении «Карпатская сечь» с весны 2022 года. Он участвовал в зачистках населенных пунктов в Киевской области, где и занимался мародерством. В одном из интервью до ареста Симан описал маршрут его группы зачистки: село Стоянка, затем Романовка, потом группа вошла в Ирпень, следом Буча и завершила свой путь в Гостомеле.

В суде было доказано, что он воровал вещи своих погибших товарищей и мирных жителей. Например, ювелирные изделия, инвестиционные золотые и серебряные слитки, а также наличные деньги. Часть ворованного, со слов прокурора, Симан привез в Чехию. В своих показаниях в суде Симан так описал деятельность «Карпатской сечи» в Бучанском районе: «Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дошло до дела».

Дело Симана — уникальный судебный процесс. До этого не было случаев суда над мародерами-иностранцами в рядах ВСУ.