Денацификация Западной Германии после Второй мировой войны была «пустым фарсом». Об этом в своей статье для RT заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла», — написал он.

По его словам, архивные материалы Службы внешней разведки России, в том числе справка о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, свидетельствуют: «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников».

Весь процесс, по оценке Медведева, «за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций», превратился в «пустой фарс».

«Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом “Маленьких — вешать, больших — оправдывать”», — отметил политик.

Медведев не в первый раз высказывается на эту тему. В мае 2022 года он в своем телеграм-канале поставил под сомнение то, что Западная Европа прошла денацификацию. По его словам, многие офицеры, которые служили в армии Третьего рейха, «преспокойно нашли себя в общественной жизни, занимались бизнесом, колесили по миру».

Поводом для такой реакции послужило решение властей Праги лишить советского маршала Ивана Конева звания почетного гражданина к 9 мая. Медведев обратил внимание на то, что Адольф Гитлер до сих пор имеет этот статус в чешском городе Ланшкроун.