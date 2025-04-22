Памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии, который демонтировали в апреле 2020 года, был сначала помещен в хранилище неподалеку от Праги, а сейчас его готовят для постоянной выставки в новом Музее памяти 20 века. Об этом RTVI рассказали в муниципальном округе Прага-6, где стоял монумент и в чьей собственности он находится.

«В соответствии с решением, принятым советом муниципального района Прага-6, памятник первоначально был помещен на склад в Мешице, недалеко от Праги. Впоследствии он был передан в аренду недавно созданному Музею памяти 20 века, с которым муниципальный район Прага-6 сотрудничает в этом вопросе», — сообщил пресс-секретарь района Прага-6 Марек Земан в ответ на запрос RTVI.

По словам Марека Земана, в будущем власти Праги-6 «поддерживают намерение сделать статую частью постоянной экспозиции музея, идеально расположенной на территории района».

«Муниципальный округ Прага-6 считает, что памятник маршалу Коневу в будущем должен стать частью мемориального комплекса, который поместит его в более широкий исторический контекст», — отметили в пресс-службе.

Музей памяти 20 века был учрежден городским советом Праги. Сейчас он проводит лекции, семинары и другие мероприятия, но постоянной экспозиции у него пока нет. На сайте музея сообщается, что под экспозицию отдадут Пажеский дом в Градчанах, который все еще находится на реконструкции. Открытие уже переносилось, сейчас в планах значится 2026 год, однако «план действий может быть изменен в зависимости от финансовых возможностей».

Ранее в посольстве России в Чехии подтвердили RTVI, что после демонтажа памятник Коневу отвезли в депозитарий частной фирмы «Artex» в населенном пункте Мешице, а потом собирались передать его в музей. Дипломаты с тех пор скульптуру не видели.

Дочь Ивана Конева Наталия Конева говорила RTVI, что семья полководца «с самого начала возражала против того, чтобы из памятника сделали экспонат «музея тоталитаризма»», но хотела бы, чтобы снесенный монумент перевезли в Россию.