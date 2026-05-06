Венгерская полиция заморозила счета и активы компаний Дьюлы Балаши — одного из крупнейших медиамагнатов страны, получавшего сотни государственных контрактов при правительстве Виктора Орбана. Расследование ведется по подозрению в растрате средств и отмывании денег.

Балаши владеет несколькими медиакомпаниями, разрабатывавшими предвыборные кампании Орбана более десяти лет — в том числе последнюю, апрельскую, по итогам которой Орбан потерял власть. В ней он критиковал Украину и мигрантов.

По данным экспертов, только за 2019—2021 годы несколько компаний Балаши — Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics — получили государственных контрактов на 295 млрд форинтов (около 960 млн долларов) — преимущественно от Национального коммуникационного офиса, отвечавшего за предвыборную работу Орбана.

Расследование возбуждено на основании информации от спецподразделения налогового органа NAV. «В ходе расследования были изъяты денежные средства и заморожены счета», — сообщила полиция. Помимо основного дела, возбуждено отдельное расследование в отношении тех же компаний — «в связи с завышенными контрактами по подозрению в растрате средств».

Балаши заявил, что предложил передать свои фирмы и часть инвестиций государству — «не потому, что мне есть что скрывать или что мы делали что-то незаконное или неправильное». По его словам, счета были заморожены еще в прошлый понедельник.

Ситуация разворачивается на фоне смены власти: победившая на выборах партия «Тиса» Петера Мадьяра сменила Орбана после 16 лет его правления.

9 мая Мадьяр принесет присягу в качестве премьер-министра. В конце апреля он заявил, что NAV заблокировало переводы средств за рубеж, связанные с окружением Антала Рогана — руководителя кабинета Орбана, — и потребовал заморозить «украденные средства» и не допустить бегства фигурантов в страны без экстрадиции. Политик также пообещал «вернуть украденные государственные активы».