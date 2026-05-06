Судья Шин Чжон О, который был председателем на апелляционном процессе по делу бывшей первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи, найден мертвым на территории судебного комплекса в южной части Сеула — на клумбе у здания Верховного суда столицы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сигнал о «происшествии» поступил в полицию примерно в полночь, а около часа ночи сотрудники правоохранительных органов, прибыв по вызову, обнаружили тело судьи.

В кармане погибшего находилась предсмертная записка. По данным источников, в ней содержатся некие «извинения» и не упоминается резонансный судебный процесс, которым руководил Шин Чжон О.

Правоохранители не усмотрели в смерти судьи признаков криминальной составляющей, основная версия следствия — суицид. Тем не менее для выяснения причин самоубийства Шин Чжон О будет проведено расследование.

Дело и судебный процесс бывшей первой леди

Ким Кон Хи, супруга бывшего президента Юн Сок Еля, изначально была обвинена в нескольких преступлениях, включая:

манипулирование ценами на акции автодилера Deutsch Motors,

получение роскошных подарков от Церкви Объединения,

бесплатное получение социологических услуг на 270 млн вон ($1,4 млн) от политического брокера Мен Тхэ Гюна в обмен на помощь в выдвижении кандидатов от партии «Сила народа».

Первая инстанция в январе признала Ким Кон Хи виновной лишь частично: суд счел доказанным получение ею дорогостоящих подарков — двух сумок Chanel и бриллиантового колье Graff — в обмен на оказание влияния в интересах Церкви Объединения. Ее приговорили к 20 месяцам тюрьмы.

По остальным пунктам, включая ключевое обвинение в манипуляции акциями, суд первой инстанции оправдал бывшую первую леди. Но в конце апреля апелляционная инстанция под председательством Шин Чжон О изменила ситуацию: коллегия Сеульского верховного суда отменила оправдательный приговор по эпизоду с Deutsch Motors и значительно ужесточила наказание.

Судьи сочли доказанным, что в 2010 году Ким Кон Хи предоставила инвестиционной компании Black Pearl Invest брокерский счет с 2 млрд вон (около $1,4 млн) и продала 180 тыс. акций Deutsch Motors. Это было квалифицировано как прямое участие бывшей первой леди в схеме искусственного завышения котировок.

Также апелляционная инстанция расширила состав уже доказанных эпизодов с подарками Церкви Объединения, признав Ким Кон Хи виновной по всем пунктам. В итоге срок ее заключения вырос более чем вдвое — с 20 месяцев до четырех лет тюрьмы. Кроме того, осужденная должна выплатить штраф в размере 50 млн вон (около $34 тыс.) и отдать бриллиантовое ожерелье в пользу государства.

Оправдательный вердикт по эпизоду с Мен Тхэ Гюном апелляционная инстанция оставила в силе, отметив, что он передавал результаты своих опросов общественного мнения не только президентской чете, но и другим людям.

Стороны восприняли решение без энтузиазма. Защита Ким Кон Хи, недовольная увеличением срока и признанием вины по двум эпизодам, подала кассационную жалобу в Верховный суд. Прокуратура и спецпрокурор Мин Чжун Ки также обжаловали приговор, требуя ужесточить приговор до 15 лет лишения свободы и оспаривая оправдание в нарушении закона о политических фондах.