Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Сейчас люди, включенные в этот список не могут выезжать из страны, они ограничены в праве распоряжения собственностью, также у них блокируют счета, за исключением операций, необходимых для получения пособий, пенсий и стипендий.

Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата парламента 2 декабря во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно нововведениям, банки и другие кредитные организации обязаны немедленно приостанавливать операции по счетам лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом, как только получат соответствующее уведомление от Росфинмониторинга. Разблокировать средства будет возможно только после рассмотрения письменного заявления клиента и получения прямого разрешения от федеральной службы. Кроме того, как рассказал 9 декабря заместитель начальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев, планируется внести поправки в законопроект «О противодействии отмыванию доходов», ужесточающие контроль за финансовыми операциями физических лиц, чье имущество было заморожено из-за включения в перечень террористов и экстремистов. По его словам, предлагаемые изменения предусматривают введение дополнительных контрольных мер за теми операциями, которые все еще разрешены для лиц из указанного перечня. Кроме того, поправки требуют приостанавливать даже разрешенные выплаты, если физическое лицо объявлено в розыск.

В пятницу, 5 декабря, Псковский городской суд арестовал Шлосберга* по ходатайству следствия до 2 февраля 2026 года, он был взят под стражу прямо в зале заседаний. Политика поместили в СИЗО по новому уголовному делу, возбужденному 3 декабря по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

На момент вынесения решения Шлосберг* находился под домашним арестом по другому делу о дискредитации армии, и срок этой меры пресечения истекал 8 декабря. Согласно обвинению, преступление совершено по мотивам политической ненависти, и в случае признания вины Шлосбергу* грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пояснило псковское отделение «Яблока», новое дело было возбуждено из-за репоста, сделанного Шлосбергом* в феврале 2022 года в его личном телеграм-канале. Сам политик вину не признает.

Он уже находился под домашним арестом с 11 июня по делу о повторной дискредитации армии, основанному на его высказываниях во время дебатов с историком Юрием Пивоваровым*, в которых Шлосберг* настаивал на прекращении огня на Украине. В «Яблоке» утверждают, что следствие вменило политику фразы, произнесенные его оппонентом.

Ранее, в ноябре 2025 года, Шлосберг* был осужден по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и приговорен к 420 часам обязательных работ. По данным суда, его дважды привлекали к административной ответственности в 2024 году за публикации в соцсетях без обязательной маркировки иноагента. Шлосберг* отрицает свою вину по всем эпизодам, утверждая, что спорные материалы являются не его постами, а лишь репостами чужих видео.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов