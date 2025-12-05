Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил заместителя председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* под арест до 2 февраля 2026 года. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Слушание об избрании меры пресечения проводилось в закрытом для журналистов режиме, об этом просил следователь. Оно длилось более пяти часов, отметили псковские СМИ.

Политика взяли под стражу прямо в зале суда. При этом до 8 декабря он должен был оставаться под домашним арестом по другому уголовному делу (о дискредитации армии), и эту меру пресечения ему, в соответствии с законодательством, больше продлевать не могли.

В СИЗО Шлосберга* отправили по новому уголовному делу, возбужденному 3 декабря по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Эта статья предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами своих полномочий и оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска нацгвардии.

Шлосбергу* вменяют указанное деяние, совершенное «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

В случае признания виновным политику грозит наказание в виде штрафа в размере до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 10 лет с запретом на определенную деятельность на срок до 5 лет.

Пресс-служба псковского регионального отделения партии «Яблоко» ранее уточнила, что третье уголовное дело на Шлосберга* завели из-за сделанного им в феврале 2022 года репоста в личном телеграм-канале. Сам политик вину не признает.

На момент отправки в СИЗО он находился под домашним арестом, куда его отправили 11 июня по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Оно было возбуждено после дебатов с историком Юрием Пивоваровым*, в ходе которых Шлосберг* настаивал на необходимости как можно скорее прекратить огонь в зоне конфликта на территории Украины.

При этом, как утверждают в псковском отделении «Яблока», следствие по делу вменило политику фразы, которые произносил не он, а его оппонент по дебатам.

Следствие уточняло, что в основу уголовного дела лег видеоролик, опубликованный Шлосбергом* в январе 2025 года на его странице в соцсети «Одноклассники». В Следкоме напоминали, что до этого политика уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии, поэтому повторное нарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность.

В ноябре 2025 года Шлосберга* осудили по статье о повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), дело о котором возбудили в октябре 2024 года, и приговорили к 420 часам обязательных работ.

В объединенной пресс-службе псковских судов поясняли, что до этого политика дважды за 2024 год привлекали к административной ответственности за интернет-публикации без пометки о статусе иноагента. Не менее пяти таких немаркированных постов появилось на его странице в соцсети «ВКонтакте» в период с середины мая по конец июля 2024 года, уточнили в Следкоме.

Шлосберг* не признал свою вину ни по одному из эпизодов. Он продолжает настаивать на том, что материалы, которые он публиковал у себя на страницах в соцсетях без упоминания о статусе иноагента, являются не его собственными постами, а чужими видео, которые он просто сохранял.

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов