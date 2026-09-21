«Новые люди» улучшили свой результат на выборах в Госдуму по сравнению с предыдущей кампанией 2021 года, заявил лидер партии Алексей Нечаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент RTVI.

«Пять миллионов избирателей, это большой результат для партии, которой всего шесть лет… Это большое и признание, и доверие, и большая ответственность для нас, потому что когда люди тебе верят, этому надо соответствовать и оставаться самими собой, и оставаться с людьми», — сказал Нечаев.

Он считает, что не меньше половины избирателей — молодые люди в возрасте до 35 лет.

«Они пришли и партию поддержали не только на словах, не только лайками в соцсетях, но и на выборах», — отметил лидер партии.

Люди хотят жить в современной России, они хотят, чтобы Россия развивалась стремительно, как технологический лидер мира, как моральный лидер мира. Также избиратели хотят, чтобы «Россия была страной, где можно дышать свободно, где можно самореализоваться, невзирая на то, где ты родился, кто твои родственники», подчеркнул Нечаев.

Успех в регионах

«Новых людей» стало больше и в законодательных собраниях регионов, сообщила замглавы фракции в Госдуме Сардана Авксентьева. Всего 58 представителей партии стали депутатами в своих регионах, рассказала она.

«Если до этих выборов мы были представлены в 45 региональных представительных органах, то в этом году мы переизбрались заново в 17 регионах. И еще в 18 регионах представители нашей партии вошли в качестве новых депутатов. Итого теперь мы представлены в 63 региональных законодательных собраниях в нашей стране», — привела данные Авксентьева.

Еще 13 регионах партия на выборах получила больше 10% голосов избирателей: это Карелия, Чувашия, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Вологодская, Калининградская, Кировская, Мурманская, Свердловская, Тверская и Томская области и Санкт-Петербург, перечислила она.

Места в Госдуме

По предварительным данным, по спискам у «Новых людей» будет 19 депутатских мандатов, в Госдуме восьмого созыва было 13 представителей партий.

«Это плюс шесть [мест], это хороший рост», — сказал Нечаев.

При этом, по его словам, женщин среди депутатов его фракции будет больше. Это поможет сдвинуть закон, направленный на борьбу с бытовым насилием, заявила в свою очередь депутат Госдумы восьмого созыва Ксения Горячева.

Электорат «Яблока»

Нечаев допустил, что среди избирателей «Новых людей» есть и те, кто голосовал бы за «Яблоко», которое сняли с выборов.

«Какой-то вклад есть наверняка», — сказал он, отметив, что, согласно социологии последних четырех-пяти лет, «какой-то аудитории «Яблока» очень немного».

«Я думаю, что был такой конъюнктурный подъем сторонников, и вот сколько из них перешло, проголосовало за «Новых людей», мне сложно сказать. Но вот такой ядерной аудитории «Яблока», ее немного», — добавил Нечаев.

Голосование за рубежом

Нечаев уклончиво отреагировал на информацию о том, что проживающие за рубежом граждане России голосовали за «Новых людей».

«Все-таки это пока данные экзитполов, что на первом месте «Новые люди». Давайте посмотрим цифры, давайте подождем… Я вот уже вчера видел первые комментарии различных заграничных аналитиков и теперь зарубежных бывших русских политиков, как они называют себя, что «мы вообще сделаем «Новым людям» 20-40%». Но я думаю, что у победы всегда много отцов. Но даже к такой умеренной победе, как у партии «Новые люди», тоже, конечно, кто-то будет к ней пытаться прислониться», — заявил лидер партии.

Он поблагодарил всех проголосовавших за «Новых людей».