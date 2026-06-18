В результате удара БПЛА по Московскому нефтеперерабатывающему заводу (МНПЗ) в Капотне пострадавших нет, возникший на предприятии пожар «в основном локализован», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Мосэкомониторинга, по состоянию на 12:00 мск 18 июня концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает предельно допустимые значения. Уточняется, что в пятницу, 19 июня, метеоусловия в столице будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

В свою очередь комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что нефтепродукты поступают в город штатно.

«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — указали там.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся массированной атаке дронов, которая стала крупнейшей за два года. К утру четверга на подлете к Москве было сбито 194 БПЛА, сообщил Собянин. По его словам, беспилотники достигли МНПЗ, обломки дрона также упали на территории торгового центра «Садовод».

В Подмосковье БПЛА попали в многоквартирный жилой дом в Жуковском, частные дома в Электростали, Чехове и Павловском Посаде, а также на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках. В результате пострадали 17 человек.