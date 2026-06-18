Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в разговоре с RTVI прокомментировал крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву. Он призвал наращивать систему ПВО и «бить противника нещадно».

«Надо наращивать систему ПВО, а самое главное — бить противника. Бить противника нещадно, не заморачиваясь. Просто надо бить, уничтожить всю верхушку, разгромить все пункты управления, поставить на колени всю промышленность, иметь успех на фронте, занимать территории города, поселки. И тогда ничего лететь не будет, в том числе в Московский НПЗ», — сказал Гурулев.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся массированной атаке дронов, которая стала крупнейшей за два года. К утру четверга на подлете к Москве было сбито 194 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотники достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». В Подмосковье дроны попали в многоквартирный жилой дом в Жуковском, частные дома в Электростали, Чехове и Павловском Посаде, а также на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках.

Всего в течение ночи 18 июня средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 555 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Эта ночная атака стала одной из самых массированных с начала года.