Москва и Московская область с ночи 18 июня подвергаются массированной атаке беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в общей сложности на подлете к городу было сбито около 18 БПЛА, несколько дронов атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Подробнее о последствиях атаки — в материале RTVI.

Москва

Собянин начал сообщать об уничтоженных дронах в 04:36 мск, к этому моменту были сбиты 15 БПЛА. К 8:12 их число достигло 180, спустя чуть более час — 194.

Речь идет о крупнейшей за два года атаке дронов на Москву, пишет ТАСС. До этого момента наибольшее количество — 81 БПЛА — сбили 17 мая, отмечает агентство.

Нескольким беспилотникам «удалось достичь» Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

«Принимаются меры к ликвидации последствий», — сказано в сообщении Собянина.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что жители Капотни и соседних районов наблюдают сразу несколько очагов задымления в районе НПЗ и сообщают о «почти черном небе».

Обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий получило незначительные повреждения, пострадавших нет. «Осторожно, новости» пишет о задымлении в районе ТЦ.

После атаки движение транспорта перекрыли на ряде улиц на юго-востоке Москвы, в том числе по МКАД, сообщил столичный департамент транспорта. Кроме того, временно изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни.

Все аэропорты столичного региона останавливали работу, около 250 рейсов были задержаны. В Шереметьево проводили эвакуацию пассажиров в укрытия, в том числе с бортов самолетов, а также закрывали вход для пассажиров.

«Согласно установленным регламентам до момента снятия ограничений пассажиры не допускаются для прохода из паркингов в терминалы и находятся в безопасных укрытиях на паркинге», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Позже пассажиров вывели из укрытий обратно в здание аэропорта.

«Аэрофлот» просит пассажиров отмененных рейсов в Москве не приезжать в аэропорт, авиакомпания корректирует расписание. «Все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно. Возврат билетов, купленных у агента, возможен только по месту покупки», — сказано в сообщении.

Подмосковье

«Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Подмосковья сообщает, что дроны начали атаковать регион примерно с 4:00 мск, были слышны взрывы.

«Не спим с 4 утра. В подмосковной Электростали уже 10 штук пролетело. Прямо над нашим домом», — приводит телеграм-канал слова очевидца.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях ночной атаки:

В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет, жителей дома эвакуировали.

В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, она отказалась от госпитализации. На улице Радио в результате падения обломков загорелся автомобиль. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

В Люберцах повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», возник пожар. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется. В пресс-службе ТЦ сообщили о закрытии после атаки.

«Уважаемые посетители! По техническим причинам МЕГА Белая Дача временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В Чехове в деревне Масново-Жуково дрон попал в дачный дом на территории СНТ, в результате были разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется.

В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.