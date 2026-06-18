В результате ночной атаки БПЛА на Московскую область пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале.

В Раменском пострадали три человека — 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей, 10-летняя девочка с травмами голеней и 35-летний мужчина с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи. Всех троих госпитализировали.

В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Ему оказали медпомощь амбулаторно.

В Люберцах пострадали двое мужчин 20 и 33 лет. Их госпитализировали с травмой бедра и переломом руки, состояние обоих оценивается как средней тяжести.

В Дзержинском мужчина получил ранения шеи, его госпитализировали.

В Котельниках пострадали девять человек.

«Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался», — говорится в сообщении Воробьева.

Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из торгового центра «Садовод» с осколочными ранениями брюшной стенки.

Продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки, добавил Воробьев. «Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — заверил губернатор.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся массированной атаке дронов, которая стала крупнейшей за два года. К утру четверга на подлете к Москве было сбито 194 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотники достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». В Подмосковье дроны попали в многоквартирный жилой дом в Жуковском, частные дома в Электростали, Чехове и Павловском Посаде, а также на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках.

Всего в течение ночи 18 июня средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 555 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Эта ночная атака стала одной из самых массированных с начала года.