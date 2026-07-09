Французская компания Safran поставляет систему наведения для украинской крылатой ракеты FP-5 Flamingo. Об этом сообщает газета Le Monde. Производитель ракеты, украинская компания Fire Point, подтвердил изданию, что решение Safran было интегрировано в изделие более года назад.



По данным Le Monde, Safran сотрудничает с Fire Point и по другим проектам, например по беспилотникам большой дальности. Кроме того, через дочернюю компанию Preligens французская группа поставляет украинским заказчикам навигационное оборудование, оптоэлектронные системы, средства противодействия беспилотникам и решения для анализа разведывательных данных.

Издание также напоминает, что ранее Франция объявила о планах создать собственный аналог FP-5 с участием компаний Turgis Gaillard и Renault.

Le Monde отмечает, что Киев согласился закупать у Safran противокорабельные бомбы для вооружения своих истребителей, после того как компания создала несколько производственных линий специально для этой цели.

По данным украинского издания «Милитарный», ракеты «Фламинго» применялись для ударов по объектам на территории России: например 27 июня ими были атакованы производственные корпуса завода «Титан-Баррикады» в Волгограде, а 10 июня — предприятие ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах.

Что из себя представляет FP5

Крылатая ракета FP5 имеет длину около 12 метров, размах крыльев 7 метров и общий вес около шести тонн. Она оснащена боевой частью весом около 1150 килограммов. Крейсерская скорость ракеты составляет приблизительно 700 км/ч, максимальная скорость — 950 км/ч, а заявленная дальность — до 3000 километров.

Ракета может оставаться в воздухе почти четыре часа. В ранних версиях использовался двигатель учебного самолета L-39 Albatros. В последних версиях ракет используется другой, неназванный двигатель.

Чем известна компания Safran

Safran — один из крупнейших французских производителей авиационных, космических и оборонных технологий. Компания образована в 2005 году в результате слияния Sagem и Snecma.

Совместно с американской компанией CFM International производит семейство двигателей CFM56 и LEAP, которые устанавливаются на самолеты Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Safran считается одним из мировых лидеров в области высокоточных инерциальных навигационных систем (INS), которые позволяют определять положение объекта без сигнала GPS. Такие системы применяются в авиации, морской технике, космосе и высокоточном вооружении.