Банки стали активнее выявлять подставных лиц, чьи счета используют мошенники для обналичивания денег, полученных обманным путем. Это позволило удержать более 400 млрд рублей вне теневого оборота, следует из отчета Росфинмониторинга, который приводит KP.RU.

В докладе ведомства отмечается, что эффективность борьбы с финансовыми нарушениями повысилась за счет более качественного информирования со стороны различных структур.

В Росфинмониторинге обратили внимание на то, что за прошлый год число банков, которые сообщали о транзакциях подставных лиц («дропов»), выросло на 20%. На этом фоне общий объем данных о финансовых нарушениях, предоставляемых кредитными организациями, увеличился в три раза.

В документе также утверждается, что представители банков начали в 1,5 раза чаще сообщать правоохранительным органам о подозрительных транзакциях, связанных с оборотом криптовалюты.

Помимо банков, активнее сотрудничать с контролирующими органами стали и другие участники рынка, имеющие дело с крупными суммами наличных — представители игорного бизнеса, риелторы, адвокаты, нотариусы и лизинговые компании.

В начале июня Госдума приняла закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде и для борьбы с дропперами ввела ограничение на число банковских карт (20 штук), которые может иметь гражданин в одном банке.