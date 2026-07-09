Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что США нанесли удар крылатыми ракетами по северо-востоку Ирана. Как сообщает агентство Tasnim, целью стал железнодорожный мост в городе Аккала провинции Голестан, расположенной недалеко от границы с Туркменистаном. Телеканал CNN отмечает, что после соглашения о прекращении огня США в основном атаковали военную инфраструктуру на юге Ирана, в районе Ормузского пролива, тогда как этот предполагаемый удар был нанесен примерно в 1,5 тыс. км от него.

Выступая на саммите НАТО в Турции, президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ударами по критически важной гражданской инфраструктуре Ирана. По его словам, Соединенные Штаты могут атаковать электростанции и опреснительные установки. В ответ спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил Вашингтон о последствиях дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Тегерана.

«Я не хочу этого делать, но если придется, мы их уничтожим», — заявил Трамп.

«Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы», — написал Галибаф в соцсети X, добавив, что в США «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий».

По информации Press TV, Иран нанес ответные удары по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. Телеканал сообщает о взрывах в районе штаб-квартиры базы 5-го флота ВМС США в Бахрейне и пожаре после них, а также об ударах по базам с американскими военными в Кувейте. МВД Бахрейна сообщило о включении сирен и призвало жителей пройти в ближайшие безопасные места. Генштаб Кувейта заявил, что силы ПВО отражают угрозы ракет и беспилотников. Кроме того, по данным Press TV, иранские ракеты были нацелены на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.