Президент США Дональд Трамп заблуждается, говоря, что эскалация за счет ударов ВСУ по территории России может ускорить завершение конфликта на Украине. Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, это неверный вывод господина Трампа. Подобные удары мы рано или поздно пресечем. В таких случаях мы усилим свою эскалацию и будем бить еще тяжелее по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины», — сказал он.

Джабаров предположил, что Трампа ввели в заблуждение европейские лидеры, которые на протяжении нескольких месяцев «утверждают во всех сетях и СМИ, что Киев одерживает победу», несмотря на постоянную утрату своих территорий.

Сенатор также посоветовал американскому лидеру урегулировать возобновленный конфликт с Ираном, прежде чем делать выводы о результативности ударов ВСУ.

Ранее Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, что российско-украинский конфликт находится на стадии «эскалации, которая поможет привести к окончанию» военных действий.

Трамп также сообщил о планах США предоставить Киеву лицензию на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot и заявил о готовности в случае необходимости обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности.