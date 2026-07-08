Квитанции на оплату услуг ЖКХ после принятия закона о «Почте России» останутся для граждан бесплатными, заявила RTVI член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Платежки за услуги ЖКХ — как бумажные, так и электронные — для граждан будут бесплатными. Какая цена будет для поставщиков услуг, определит правительство в том числе», — пояснила Разворотнева.

8 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла резонансный закон о «Почте России». Его поддержали 309 депутатов, 20 парламентариев воздержались при голосовании.

Правительственный законопроект ко второму чтению был существенно доработан. Как следует из принятого закона, граждане на портале «Госуслуг» или муниципальных услуг смогут выбрать, каким способом получать квитанцию на оплату услуг ЖКХ: в бумажном или в электронном виде.

Если плательщик выберет получение электронной квитанции, бумажная доставляться не будет, пояснила Разворотнева. Принцип добровольности способа получения квитанции сохраняется, подчеркнула собеседница RTVI.

При этом, согласно закону, «Почта России» становится монополистом в формировании «жировок».

«Она монополист. Единственное, что разрешили еще поставщикам услуг на своих сайтах размещать квитанцию. С их порталов квитанцию можно будет скачать и оплатить», — уточнила Разворотнева.

При этом, как обращает внимание RTVI, закон устанавливает, что власти Москвы и Санкт-Петербурга определят особенности направления платежных документов за услуги ЖКХ. Изменениями предусматривается в том числе «направление платежных документов в форме электронного документа в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, на едином портале государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, в отличие от первоначальной редакции решено отказаться от монополии «Почты России» на использование почтовых ящиков в многоквартирных домах. Доступ к почтовым ящикам в домах будут также иметь организации федеральной почтовой связи и управляющие организации.

«Учли всех поставщиков жилищных и коммунальных услуг, в том числе органы местного самоуправления, которые предоставляют помещения в социальный найм. Также могут устанавливаться дополнительные лица, которые могут пользоваться этими ящиками», — заявила Разворотнева.

В целом, принятый закон направлен на модернизацию и поддержку «Почты России». В частности, на базе «Госуслуг» создается электронная почтовая система. Предполагается, что у граждан и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в личных кабинетах на портале появятся электронные почтовые ящики. Планируется, что они будут предназначены для получения юридически важных сообщений от госорганов и Банка России, однако их также можно будет использовать для отправки и получения простых сообщений.

За отправку сообщений будет взиматься плата, а за использование электронного ящика юрлицами и ИП, за исключением получения значимой корреспонденции, плата будет взиматься ежемесячно.