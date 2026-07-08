Украина отошла от мирного плана из 28 пунктов, предложенного администрацией США в конце прошлого года, и добивается более выгодного соглашения с учетом ситуации на поле боя. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на украинских чиновников.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Киев стремится убедить главу Белого дома в том, что обладает «ключевым рычагом влияния» в конфликте, пишет издание.

По словам источников NYP, возможное проведение встречи между представителями США, России и Украины не обсуждается, и никаких систематических обсуждений конкретного мирного плана не ведется.

Собеседники издания заявили, что для прекращения конфликта нужно «изменить баланс давления» на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту мирного соглашения.

«Прекращение огня не обязательно должно быть результатом бесконечных дебатов по одному-единственному мирному плану. Существуют и другие пути решения проблемы, и я надеюсь, что президенты Трамп и Зеленский обсудят эти возможности на саммите НАТО», — сказала NYP посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Один из источников газеты выразил мнение, что для прекращения боевых действий следует переключить внимание на «новые тактики давления», направленные на то, чтобы заставить Москву пересмотреть свою позицию.

США предложили мирный план из 28 пунктов в ноябре 2025 года. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва получила текст соглашения, но не обсуждала его предметно с американской стороной.

Путин допустил, что план Трампа может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, однако, по словам российского лидера, Украина выступает против.

Зеленский в декабре сообщил, что проект мирного соглашения был переработан и сокращен до 20 пунктов. Президент Украины пояснил, что оттуда убрали положения, которые Киев счел неприемлемыми и «не проукраинскими». В частности, Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок.

Перед саммитом НАТО в Анкаре Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем кажется», и пообещал обсудить эту тему на мероприятии.