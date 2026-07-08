Страны НАТО на саммите в Анкаре могут подписать соглашение о продлении сети нефтепроводов времен холодной войны из Западной Европы на восток, пишет Bloomberg. Проект стоимостью до $30 млрд нацелен на то, чтобы в случае кризиса обеспечить топливом Польшу, страны Балтии, Румынию, Болгарию и Турцию.

Консенсус по реализации плана был достигнут после многолетних обсуждений, рассказали агентству источники, знакомые с ходом закрытых переговоров. По словам одного из них, проект рассчитан на 20 лет и может стать крупнейшей инвестицией НАТО за всю историю.

Речь идет о трубопроводах, соединяющих военные базы в западной части континента и известных как Центральноевропейская трубопроводная система (CEPS). Протянув нитки на восток, альянс рассчитывает улучшить свои возможности по снабжению топливом самолетов, транспортных средств и военных объектов.

Как отмечает Bloomberg, значение проекта возросло после 2022 года. Инициатива отражает растущую обеспокоенность тем, что трубопроводов в Западной Европе может оказаться недостаточно «для поддержки крупномасштабных операций вблизи границ России», сказано в публикации.

Агентство также указывает, что большинство стран восточного фланга НАТО зависят от автомобильных или железных дорог, инфраструктура которых более уязвима с точки зрения перегруженности и вероятности атак.

По данным источников Bloomberg, проект вызвал дипломатические споры на прошлой неделе, во время подготовки заявления, которое хотят утвердить на саммите. Польша, в частности, требовала гарантий, что получит договоренность о продлении нефтепроводов во время встречи лидеров НАТО в Анкаре.