С начала 2025 года власти Москвы выставили требования о возмещении ущерба зеленым насаждениям на общую сумму 231 млн руб., а еще 214 должностных и юридических лиц оштрафованы на 20,5 млн руб. Об этом сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

По словам заместителя руководителя ведомства Динары Каюмовой, в 2025—2026 годах в городе зафиксировано большое количество уничтоженных и поврежденных деревьев, кустарников и газонов. В связи с этим подрядчикам направлено 53 требования о возмещении ущерба природе на сумму 231 млн руб.

«Департамент природопользования продолжит работу с грубыми нарушителями, на которых не действуют профилактические и разъяснительные меры», — заявила Каюмова.

По данным департамента, в 2025 году за причинение ущерба зеленым насаждениям в Москве были оштрафованы 177 должностных и юридических лиц на 17,7 млн руб. За первые шесть месяцев 2026 года к ответственности привлекли еще 37 нарушителей, сумма штрафов составила 2,7 млн руб.

Всего в бюджет Москвы поступило более 17 млн руб., часть средств уплачена добровольно, по отдельным случаям материалы переданы в суд и прокуратуру. Работа по взысканию ущерба продолжается.