Западные страны будут готовы к войне с Россией к 2030 году. Таким мнением поделился в разговоре с «Абзацем» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, командование НАТО рассматривает возможность вторжения в Россию через северо-западные регионы со стороны стран Балтии и Финляндии. Эксперт предположил, что с территории этих государств могут наноситься удары для эскалации перед полномасштабной войной.

Матвийчук напомнил, что в настоящий момент альянс активно занимается вопросами вооружения и с этой целью направляет средства на создание и приобретение различных видов оружия и техники, в том числе для Украины, «которая также может быть плацдармом для наступления».

«Речь идет о закупках ракет большой дальности, беспилотников, артиллерийских снарядов, систем ПВО», — пояснил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит каких-либо признаков подготовки к нападению на одну из стран НАТО со стороны России в ближайшем будущем. С аналогичным заявлением позже выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В начале июня президент РФ Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении России на территорию НАТО сознательной провокацией, целями которой является создание угрозы, «которая реально не существует», а также обоснование увеличения трат на оборону.