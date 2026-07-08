Беспилотники совершили атаку на компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставках российского газа в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома» 8 июля.

В компании уточнили, что атака БПЛА на компрессорную станцию, задействованную в цепочке поставок по газопроводу «Голубой поток», произошла 7 июля в 19:51. В «Газпроме» указали, что целью налета был срыв бесперебойных поставок газа в Турцию.

«В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок», — говорится в сообщении.

Вечером 7 июля оперштаб Краснодарского края сообщил о падении обломков сбитого БПЛА в станице Смоленской Северского района, где расположена атакованная компрессорная станция. В сообщении говорится, что на территории одного из предприятий возник пожар, пострадавших нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на компрессорную станцию «Краснодарская», заявил, что Россия неоднократно обращала внимание Турции на регулярные попытки Украины атаковать объекты инфраструктуры «Голубого» и «Турецкого потоков».

«Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасности от этих атак», — сказал представитель Кремля.

Он также выразил надежду на то, что Турция и другие страны «будут использовать свое внимание», чтобы предостеречь Киев от подобных действий.

Источник в турецком правительстве рассказал РИА Новости, что в настоящий момент власти страны изучают информацию о случившемся и в случае необходимости соответствующие ведомства будут координировать свои действия с российской стороной.

Атака на станцию «Краснодарская» произошла на фоне саммита НАТО, который проходит в Анкаре 7-8 июля. Ожидается, что в ходе него будет обсуждаться вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Компрессорная станция «Краснодарская» — линейный производственный комплекс «Газпрома», который обеспечивает очистку, осушку и сжатие газа для дальнейшей транспортировки, в том числе по «Голубому потоку» и внутренней системе «Джубга — Лазаревское — Сочи». Газопровод «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в 2003 году. В 2025-м «Газпром» поставил в Турцию 21 млрд куб. м газа, обеспечив 37% внешних поставок этого сырья в страну.

В марте «Газпром» сообщил об атаке с воздуха на компрессорные станции «Русская» и «Казачья», относящиеся к «Турецкому потоку», а также на станцию «Береговая», которая входит в цепочку «Голубого потока». Комментируя эти удары, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва предупреждала Анкару о планах Киева совершить диверсию на трубопроводах в Черном море.

В феврале президент России Владимир Путин выступил с предупреждением о подготовке подрыва объектов, относящихся к «Турецкому потоку». Российский лидер назвал целью подобных действий срыв дипломатического урегулирования конфликта на Украине.