Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающая экспортные поставки по газопроводу «Турецкий поток», была атакована «средствами воздушного нападения». Об этом сообщается в телеграм-канале компании «Газпром».

Кроме того, в «Газпроме» рассказали, что накануне была атакована компрессорная станции «Казачья», также относящаяся к «Турецкому потоку», и станция «Береговая», которая входит в цепочку газопровода «Голубой поток». В общей сложности, за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты компании, расположенные на юге страны и относящиеся к критически важной энергетической инфраструктуре, подвергались атакам 12 раз.

Как уточнили в Минобороны России, нападение на инфраструктуру станции «Русская» в Анапе было совершено с помощью украинских ударных беспилотников самолетного типа в ночь на 11 марта.

В ходе отражения атаки силы российских зенитных войск сбили четыре дрона, два БПЛА были перехвачены истребительной авиацией и еще три были уничтожены расчетами мобильных огневых групп. Спустя почти 11 часов после этого над станцией был сбит еще один украинский беспилотник, отчитались в оборонном ведомстве.

Нападение на компрессорную станцию «Береговая», которая входит в цепочку трубопровода «Голубой поток», расположенную в районе Туапсе, было осуществлено с помощью 14 ударных беспилотников, добавили в Минобороны. Благодаря действиям российских средств ПВО и РЭБ объекту не было нанесено ущерба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти атаки, заявил, что Россия ранее предупреждала турецкую сторону о планах Украины совершить диверсию на трубопроводах в Черном море, передает «Коммерсантъ».

«Мы уже неоднократно доводили до наших друзей в Анкаре информацию о вынашиваемых киевским режимом планах по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин предупреждал о подготовке подрыва объектов, относящихся к «Турецкому потоку», на заседании коллегии ФСБ в феврале. По его словам, подобные действия имеют целью срыв процесса дипломатического урегулирования конфликта на Украине.