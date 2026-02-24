Теракт у Савеловского вокзала в Москве, судя по всему, стал следствием вербовки через интернет, взрыв произвели дистанционно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Он призвал спецслужбу усилить охрану сотрудников Минобороны и рассказал об имеющейся информации о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Путин сообщил, что в России возросло число террористических атак на инфраструктурные объекты, и поручил усилить защиту энергетических и других стратегических объектов, а также мест массового скопления людей. Он добавил, что теракты — это в основном дело рук украинских спецслужб и их зарубежных кураторов.

Президент напомнил о взрыве на Савеловском вокзале в Москве, который произошел вечером 23 февраля. В СКР заявили, что исполнителем оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который накануне приехал в Москву из Санкт-Петербурга. В результате инцидента погиб подозреваемый, а также 34-летний полицейский. Двое коллег правоохранителя в больнице.

«Судя по всему, обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников МВД», — отметил Путин.

Российский лидер заявил, что ФСБ нужно повысить защищенность должностных лиц Минобороны и ОПК, журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения, а также:

предпринять дополнительные меры для защиты государственной границы РФ;

усилить работу в тыловых районах зоны СВО;

более активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов;

проводить эффективнее контртеррористическую работу с упором на профилактику;

обеспечить безопасность цифрового пространства РФ и внедрять новые методы противодействия киберпреступности;

активнее защищать конфиденциальную информацию о перспективных российских оборонных и гражданских разработках.

Помимо этого, президент сообщил о появлении оперативной информации о попытке устроить взрыв «наших газовых систем», которые находятся на дне Черного моря.

«Это так называемый “Турецкий поток”. Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, так аккуратно скажу, достигнутое на этом переговорном треке», — заявил глава государства.

Он отметил, что противники России стремятся нанести ей «стратегическое поражение», но у них это никак не выходит.

«А так хочется! Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют», — сказал Путин.

Россия, добавил президент, обладает перспективными оборонными и гражданскими разработками, причем некоторые из них еще не предъявлены публично. Кроме того, он поручил ФСБ жестко пресекать попытки расколоть российское общество и бороться с русофобией, а также исключить внешнее вмешательство в избирательную кампанию по выборам в Госдуму. Одной из главных задач назвал борьбу с коррупцией, в том числе в сфере гособоронзаказа, как и защиту прав российского бизнеса в условиях санкций.

Погибших сотрудников ФСБ во время мероприятия почтили минутой молчания.