Взрыв машины с сотрудником ДПС на Савеловском вокзале устроил уроженец Удмуртии. 22-летний молодой человек приехал в Москву из Санкт-Петербурга.

Следствию уже удалось восстановить его маршрут. Сотрудники СК выясняют детали биографии подозреваемого, его окружение и причины, толкнувшие на преступление.

По словам президента России Владимира Путина, исполнителя завербовали через интернет. Затем ему передали бомбу и привели ее в действие дистанционно. Об этом глава государства заявил, выступая на коллегии ФСБ 24 февраля.

«Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки — в данном случае сотрудников Министерства внутренних дел. Скорее всего, он и не знал-то ничего. Это результат такого преступного, беспечного поведения», — сообщил президент.

Путин призвал ФСБ повысить защищенность должностных лиц Минобороны и ОПК, журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения.

Теракт на Савеловском вокзале произошел 24 февраля, в пять минут первого ночи. К машине ДПС у стоянки такси подошел мужчина, затем раздался взрыв. Полицейский и его убийца погибли на месте. Жертвой теракта стал старший лейтенант полиции 34-летний Денис Братущенко. Еще двое полицейских получили ранения.

Крышу и кузов автомобиля выгнуло взрывом взрывом. Как пишет Shot, мощность устройства составила примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконного оборота взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).