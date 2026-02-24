Один полицейский погиб, еще двоих госпитализировали в результате взрыва рядом с машиной ДПС на Савеловском вокзале, сообщает ГСУ СК России по Москве. В ведомстве уточнили, что злоумышленник, активизировавший устройство, скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел 24 февраля около 00:05 ночи. По данным пресс-службы МВД, к сотрудникам Госавтоинспекции, находящимся в служебной машине, подошел неизвестный мужчина, после чего произошла детонация неустановленного устройства.

По информации ТАСС, крышу и кузов машины взрывом выгнуло изнутри, а стекла выбило. По данным Shot, мощность устройства была около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Место преступления оцепили. Как сообщало РИА Новости, туда прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев.

Один полицейский скончался от полученных травм на месте, двое других госпитализированы в одну из городских больниц с различными ранениями. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что погибшим оказался старший лейтенант полиции 34-летний Денис Братущенко. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Как уточнила Волк, семье Братущенко, а также раненым сотрудникам окажут необходимую помощь.

Как позже установили в СК, в результате подрыва взрывного устройства погиб сам преступник. По данным Shot, это мужчина с короткой стрижкой в черных одеяниях, которого курировали украинские спецслужбы. В посте телеграм-канала сказано, что он кинул в сторону машины неизвестное взрывное устройство и начал вести съемку. Источники msk1.ru сообщили, что, по предварительной информации, он приехал из Санкт-Петербурга.

Представитель СК России Светлана Петренко позже сообщила, что личность преступника, а также и его возможных пособников устанавливают. Возбуждено уголовное дело по факту посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконного оборота взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

«В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство», — добавила она.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Ленте.ру», что следственные органы выяснят причины и обстоятельства произошедшего. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского, добавив, что правоохранители делают все возможное для сохранения общественного порядка.