При взрыве у Савеловского вокзала на севере Москвы погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Волк отметила, что руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье Братущенко.

Погибшему старшему лейтенанту было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года.

«У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — сообщила представитель ведомства.

Волк также отметила, что еще двое сотрудников полиции были госпитализированы с различными ранениями. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот взрывных устройств.

В ночь на 24 февраля, около 00:05, к патрулировавшим площадь Савеловского вокзала сотрудникам ГАИ на автомобиле, подошел неизвестный, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один сотрудник полиции и злоумышленник погибли.

«112» писал, что у одного из пострадавших сотрудников ГАИ ушиб головного мозга, а у второго ожог лица и контузия. ТАСС отмечал, что крышу служебной машины и стойки выгнуло взрывом изнутри, все стекла выбиты, возгорания не последовало.

Изначально в полиции говорили, что преступник, устроивший взрыв, скрылся с места происшествия. Телерамрам-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев писал, что мужчина, который использовал взрывное устройство, вел съемку с телефона.

В ночь на 24 декабря произошел взрыв на Елецкой улице в Москве при попытке полицейских задержать подозрительного человека, находившегося рядом с патрульным автомобилем. В результате ЧП погибли лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, им было 24 года и 25 лет.

Оба сотрудника были инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД по Южному округу столицы. Климанов работал в полиции Москвы с октября 2023 года, Горбунов — с февраля 2022 года. У последнего остались жена и девятимесячная дочь.