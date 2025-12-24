В результате взрыва на юге Москвы погибли лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, им было 24 года и 25 лет соответственно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Оба полицейских были инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД по Южному округу столицы. Климанов работал в московской полиции с октября 2023 года, Горбунов — с февраля 2022 года. У последнего остались жена и девятимесячная дочь.

В столичном главке выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудников и пообещали оказать их семьям необходимую помощь.

По данным «Московского комсомольца», Климанов и Горбунов дружили с детства и жили в одном доме в поселке Михнево Ступинского городского округа. Климанов пришел в ГИБДД после службы в армии, Горбунов — после окончания вуза МВД. Газета пишет, что оба были на хорошем счету у начальства, фотография Горбунова висела на Доске почета.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на 24 декабря при попытке полицейских задержать подозрительного человека, находившегося рядом с патрульным автомобилем. По предварительным данным, он привел в действие взрывное устройство. Все трое погибли.

Инцидент произошел у здания ОМВД недалеко от места, где 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Фанил Сарваров, отмечают «Известия».

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).