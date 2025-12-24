При взрыве автомобиля ДПС на улице Елецкой на юге Москвы погибли два сотрудника полиции и еще один человек, находившийся рядом с ними. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

По версии следствия, двое сотрудников ДПС увидели неизвестного рядом со служебным автомобилем и решили подойти ближе для его задержания. После этого мужчина привел в действие взрывное устройство, в результате чего все трое погибли.

В Госавтоинспекции уточили, что погибшие полицейские — это инспекторы отдельного батальона ДПС по южному округу Москвы, лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. У последнего дома остались супруга и девятимесячная дочь.

Как установил MK.RU, Климанов и Горбунов родились в одном подмосковном поселке — Михнево Ступинского городского округа. Они дружили с детства и жили в противоположных домах. Горбунов окончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД в феврале 2022 года, после службы в армии туда же пришел Климанов.

По данным издания, оба сотрудника были «на хорошем счету у начальства». Друзья характеризуют их как «молодых, веселых ребят». На смену Климанов и Горбунов заступили незадолго до взрыва, в результате которого погибли. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь их семьям.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств). На месте работают следователи и криминалисты — они проводят осмотр и допрашивают свидетелей. Будут сделаны генетическая, медицинская и взрывотехническая экспертизы.