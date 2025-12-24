Двое сотрудников ДПС пострадали при взрыве на улице Елецкой на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, не уточнив статью.

«Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», — сказано в сообщении ведомства.

Будут назначены судебные экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

Также установление обстоятельств ЧП контролирует прокуратура.

Baza, при этом пишет, что предварительно, два сотрудника полиции погибли после атаки на служебный автомобиль.

По данным телеграм-канала, предварительно, двоих спасти не удалось — они скончались.

«Еще двоих экстренно доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое. За их жизни борются врачи», — сказано в сообщении.

SHOT пишет, что подозрительный мужчина в маске и капюшоне мог ждать сотрудников ДПС перед подрывом.

Житель района Орехово-Борисово рассказал телеграм-каналу, что примерно в 01:15 приехал домой на улицу Елецкая.

«В этот момент около полицейской «Шкоды» бродил подозрительный человек в маске и капюшоне», — говорится в сообщении.

По словам очевидца, мужчина заглядывал в припаркованные машины. В 01:30 очевидец услышал взрыв.

Территория вокруг места взрыва оцеплена. Ее обследуют сотрудники с собаками, сообщает «Москва 24».