Утром 22 декабря в столичном районе Орехово-Борисово под машиной генерал-лейтенанта Фанила Сарварова сработала самодельная бомба, военный погиб. Корреспондент RTVI побывала на месте происшествия и узнала реакцию местных жителей.

Около 6:50 22 декабря на Ясеневой улице в районе дома 12 прозвучал взрыв. В местных чатах скоро появились вопросы жильцов: что это за шум, работает ПВО, что ли? О том, что это мог взорваться автомобиль у жилого комплекса эконом-класса, сначала никто и не подумал. Грешили на стройку — за ЖК готовятся делать дорогу — может там что упало. Но вскоре администраторы чатов стерли утреннюю переписку и призвали людей перенести обсуждения в закрытые чаты.

Позже выяснилось, что взорвалась самодельная бомба, укрепленная на днище машины Kia Sorento 2013 года выпуск. Водитель погиб. Им оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.

Оперативные службы быстро прибыли на место, рассказали RTVI местные жители. Жилой комплекс построили в 2020 году по типовому проекту, и он мало чем отличается от десятков таких же по Москве и ближнему Подмосковью: в нем есть школа, детский сад, спорткомплекс, наземные и подземные парковки, помещения на первых этажах заняты аптеками, кафе и магазинами.

С одной стороны от места взрыва — гаражный кооператив, но паркуются здесь стихийно, как и во всех крупных ЖК, где машин значительно больше, чем мест на стоянках. Автомобиль Сарварова стоял прямо перед домом на такой стихийной парковке.

Взорванную машину увезли на эвакуаторе только к двум часам дня. Оцепление на несколько сотен метров осталось, с обеих сторон толпятся журналисты. Помимо российских телеканалов здесь были и иностранцы: мужчина по-английски рассказывает телезрителям о том, что такие события “ставят под сомнение лидерство Москвы” в текущем вооруженном конфликте, у другого иностранного журналиста на микрофоне арабская вязь. Зеваки давно уже разошлись — на улице начался снег, да и местные жители близко к красно-белой ленте, у которой толпятся журналисты с камерами, не подходят.

«Военные башенки»

Одна особенность у этого ЖК все же есть, она отличает его от многих других: квартиры в трех башнях “Ясеневой 14” отдавали военным. Местная жительница Марина объясняет это тем, что в 90-х земля принадлежала военной части.

“Они долго бодались, долго уговаривали продать эту землю, и часть согласилась с условием, что дома будут строить именно под военных”, — рассказывает она.

Пожилой мужчина, подошедший к оцеплению, подтвердил, что здесь действительно три корпуса были отданы военным, и еще несколько подъездов в четвертом корпусе. Сам он, как бывший военный, тоже получил здесь жилье.

«Это военные дома, здесь вся Россия. Как девчонки пишут в чате — “военные башенки”. Я девчонкам говорю: “Не пишите, что это военные башенки”. А они говорят: “Надо гордиться”. А не то время, чтобы гордиться, надо бдительность не терять», — говорит он.

Бдительный мужчина проверяет у меня журналистское удостоверение. Говорит, вдруг украинский журналист — ведь они тоже уже пишут о случившемся.

“Сначала было в Молжаниново, потом Балашиха, теперь к нам дошли. Мы когда заселялись, в 2022 году, сотрудники наши и жены ездили в Минобороны, узнавали, будет ли охрана. Тот охранник, который здесь охраняет, — ему доверия нет. Нам сказали, что охрану будет осуществлять Росгвардия. Но в связи с тем, что все эти события в стране у нас, СВО, народа недостаточно”, — сетует бывший военный и говорит, что всем нам надо себя беречь.

Женщины в аптеке, что в нескольких десятках метров от места взрыва, обсуждают, что работать им в таких условиях тяжело: нервное напряжение, повышенное давление, да и общая тревожность — в таких условиях им было бы спокойнее закрыться хотя бы на время. Но в остальном жизнь идет своим чередом.

«На самом деле у нас все спокойно. Единственное, что сегодня в детском саду не гуляют, никуда детей не выводят. А так никто и виду не подал, никаких разговоров, паники — ничего нет, все спокойно», — говорит молодая женщина, которая живет на первом этаже дома, перед которым произошел взрыв.

Другая женщина рассказывает, что окна у нее выходят на другую сторону, но даже когда невестка рассказала ей о том, что слышала взрыв, и показала новости, шока это не вызвало. “Я жена военного, всего уже наслушалась в этой жизни, 20 лет в Севастополе даром не прошли. Просто очень жалко наших военнослужащих, людей, которые для нас все делают и вот так погибают. Бесчеловечно это”, — говорит она.

К тому, что в дом может прилететь беспилотник или под машиной взорваться бомба, многие как будто уже привыкли. “Я вообще в 90-х жила, меня ничего уже не шокирует. Это Орехово-Борисово Южное, здесь в каждом доме жил братик, здесь их столько грохнули, что никого не удивляет”, — говорит дргуая женщина, работающая в одном из заведений поблизости.

“Скорее всего, нас это уже не шокирует, потому что многие понимают, с чем это связано, тем более, что все это — военные дома”, — добавляет другая.

Не первый генерал

После гибели Сарварова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ). В ведомстве также рассказали, что основная версия следствия связывает убийство Сарварова с работой украинских спецслужб.

Сарваров стал вторым генералом, убитым «общественно-опасным способом» в 2025 году: 25 апреля под Москвой в Балашихе при взрыве погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвали, когда военный проходил мимо. Обвиненный в совершении теракта получил пожизненный срок.

Год назад, 17 декабря 2024 года, на Рязанском шоссе был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Предположительно, бомба была закреплена на ручке припаркованного у подъезда электросамоката. Вместе с Кирилловым погиб и его помощник.

А 24 июля 2024 года на Синявинской улице в микрорайоне Новоподрезково Северного административного округа Москвы взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser. Сначала СМИ назвали пострадавшим офицера ГРУ Андрея Торгашова, но позднее его жена и он сам опровергли эту информацию, пострадавший мог оказаться однофамильцем военного.