Взрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, предварительно, совершили дистанционно, при этом исполнители могли наблюдать за ним с балкона подъезда одного из домов, пишет SHOT. По одной из версий, которую приводит канал, они могли некоторое время следить за жертвой дистанционно, как и за убитым в декабре 2024 года генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — через камеру, установленную неподалеку.

Гибель Москалика, о которой первым написал телеграм-канал Mash, подтвердили в Следственном комитете. Причиной взрыва стало сработавшее самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, при этом взрыв усилил находившийся в салоне газовый баллон, сообщили ТАСС в правоохранительных органах и оперативных службах. Мощность устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв произошел 25 апреля около 10:40 мск, когда военный проходил мимо припаркованного у дома автомобиля Volkswagen, пишет Baza. Погибшего отбросило на несколько метров.

По информации SHOT и Baza, взрывное устройство было начинено поражающими элементами диаметром около 6 мм и состояло из ВОГов — выстрелов для подствольных гранатометов. По сообщению источника телеграм-канала «112» с места ЧП, на автомобиле было установлено газобаллонное оборудование, и пропан усилил взрыв.

Как пишет SHOT, за погибшим генералом Москаликом могли следить несколько месяцев, чтобы узнать его распорядок дня и установить время, когда он находится возле дома. Канал выяснил, что автомобиль подогнали во двор несколько дней назад.

Взорванный Volkswagen перепродали как минимум трижды с конца января этого года, выяснил Mash. Его прежняя владелица переписала машину на приезжего из Азербайджана, тот вскоре перепродал авто другому мужчине, который, в свою очередь, уже через неделю продал иномарку уроженцу украинского города Сумы, 40-летнему Игнату К., утверждает канал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК).

Что известно о погибшем генерале

Ярослав Москалик родился в 1966 году в Узбекистане и много лет работал в российском Генштабе, сообщает в своем телеграм-канале писатель, политик и участник боевых действий на Украине Захар Прилепин. «В частности, как представитель Генштаба, в 2015 году генерал отвечал за безопасность в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины», говорится в посте.

«Осторожно, новости» добавляют, что Москалик был спикером по темам, связанным с операцией российских войск в Сирии. Как выяснил канал, в 2021-2022 годах генерал-лейтенант представлял интересы своего сына в судебном процессе против Минобороны по поводу его квартиры именно в том доме в Балашихе, возле которого прогремел взрыв.

«Идет целенаправленное уничтожение»

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских заявил RTVI, что у него нет сомнений в том, что «за взрывом стоят киевские террористы».

«Понятно, что они будут делать все для того, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры, и для достижения цели они не становятся ни перед чем. Киев не заинтересован в мирных переговорах. Узурпаторам во главе Украины конфликт выгоден — экономически и политически, ведь пока продолжаются боевые столкновения, они сохраняют свою власть, потому и ведут себя как недоговороспособные», — сказал депутат.

Он отметил, что это уже не первый случай покушения на высокопоставленного российского военного, и назвал это «целенаправленным уничтожением».

«Идет целенаправленное уничтожение конкретных персон — тех, которые принимают решения и являются ключевыми, как говорится, субъектами для принятия решения, идет целенаправленное их выслеживание, подготовка и общественно опасным способом идет уничтожение», — заявил Альшевских.

17 декабря 2024 года в Москве при взрыве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Устройство было заложено в электросамокат и сработало, когда военный и его помощник выходили из подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте, где жил генерал. Вскоре был арестован предполагаемый исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов, а в январе СК сообщил об аресте еще двоих фигурантов дела, которых подозревают в содействии.

Он напомнил, что в комитете по безопасности и на пленарных заседаниях Госдумы призывают «не только усилить бдительность, но и усилить вопросы, связанные с личной безопасностью тех должностных лиц, которые принимают активное участие в принятии решений и их реализации».

«Мы не должны себя вводить в заблуждение, мы не должны расслабляться и должны быть очень бдительными. Киевский режим ни перед чем не остановится, чтобы сорвать все попытки сесть за стол переговоров», — заключил собеседник RTVI.