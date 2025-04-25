В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает пресс-служба Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.222.1 УК РФ («Убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ»).

«По факту взрыва автомобиля «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ)», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

«Следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, приступила к осмотру места происшествия», — добавили в СК.

По данным Baza, 59-летний Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Ранее «Ъ» писал, что в результате взрыва могли погибнуть два человека: водитель и выходивший из автомобиля пассажир.

Mash выяснил, что прежняя владелица сгоревшего автомобиля продала его приезжему из Азербайджана еще в январе.