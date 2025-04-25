В микрорайоне Авиаторов в подмосковном городе Балашиха взорвалась и сгорела машина. «Ъ» выяснил, что могли погибнуть два человека: водитель и выходивший из автомобиля пассажир.

На место ЧП прибыли пожарные, возгорание ликвидировано. Также работает следственно-оперативная группа, которая установит причины взрыва.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщал, что причиной взрыва стало возгорание газового баллона, который находился в салоне.

При этом Baza пишет, что во взорванной машине было установлено самодельное взрывное устройство.

«Машина взорвалась, когда мимо нее проходил мужчина. Предварительно, СВУ было начинено поражающими элементами», — отмечает телеграм-канал.

Следственный комитет сообщил, что место происшествия выехали следователи, криминалисты, эксперты, а также оперативники. Возбуждено уголовное дело.

Baza также отмечает, что, по предварительным данным, погибший при взрыве был военнослужащим. Это предварительная информация. Телеграм-канал отмечает, что, когда мужчина проходил мимо «Гольфа», установленная в автомобиле бомба сдетонировала. Военнослужащий якобы жил в этом же районе.



Позже SHOT сообщил, что целью взрыва автомобиля был якобы заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Ярослав Москалик.

Mash выяснил, что прежняя владелица сгоревшего автомобиля продала его приезжему из Азербайджана еще в январе.