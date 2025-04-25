В подмосковном городе Балашиха взорвался и сгорел автомобиль, погиб один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. По их данным, причиной взрыва стало возгорание газового баллона, который находился в салоне. Следственный комитет (СК) заявил о возбуждении уголовного дела.

«По предварительным данным, в результате возгорания взорвался газовый баллон автомобиля. Погиб один человек», — приводит агентство слова представителя оперслужб.

Взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова в микрорайоне Авиаторов и был таким мощным, что погибшего отбросило к подъезду, пишет телеграм-канала Baza. По данным канала «112», который ссылается на очевидцев, автомобиль был переведен на газ. Сначала жильцы услышали громкий хлопок, потом возник пожар. У автомобиля Volkswagen кузов выгорел дотла.

Погибший, предварительно, в момент взрыва выходил из подъезда, сообщает Mash. В то же время балашихинский корреспондент телеканала 360 передал с места ЧП, что погибший мог быть случайным прохожим.

В доме напротив взрывной волной выбило стекла в квартирах с первого по третий этаж, еще несколько окон разбились из-за попадания осколков.

Изначально была выдвинута версия, что в машине могло быть заложено самодельное взрывное устройство. Пожар, начавшийся после взрыва, потушили. На месте работает следственно-оперативная группа.

«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов», — сообщил официальный телеграм-канал СК.

«Коммерсантъ» ранее написал, что, по его данным, при взрыве могли погибнуть два человека — водитель и выходивший из автомобиля пассажир. Позднее Baza сообщила, что, по предварительной информации, погибший был военнослужащим, жившим в этом районе. SHOT, РЕН ТВ и «112» передают со ссылкой на свои источники, что в машине все-таки было взрывное устройство, и что военнослужащий был целью покушения.

Mash выяснил, что прежняя владелица сгоревшего автомобиля продала его приезжему из Азербайджана еще в январе.