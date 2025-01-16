В деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова и его помощника появились два новых фигуранта, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования дела была установлена причастность к убийству генерала еще двух фигурантов — Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Они, пояснила Петренко, подозреваются в содействии предполагаемому исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову.

Следствие считает, что Точиев и Падиев обеспечили Курбонову место проживания, чтобы скрыться после совершения теракта, — комнату в подмосковном хостеле. По версии СКР, в ноябре 2024 года Точиев неоднократно получал от неизвестного куратора деньги, которыми оплачивал бронирование онлайн, а Падиев лично ездил туда, передавал наличные и заснял на видео здание и интерьер хостела. Он же, как полагают следователи, встретился с Курбоновым в московском ТЦ и передал ключи от комнаты.

Видео вместе с адресом хостела куратор, как рассказала Петренко, переслал исполнителю, чтобы тому было проще сориентироваться на месте. По пути к этой комнате Курбонов как раз и был задержан.

Оба фигуранта — Точиев и Падиев — 16 января были арестованы в соответствии с решением Басманного районного суда Москвы. По ходатайству следствия судья избрал для обвиняемых меру пресечения в виде взятия под стражу: для Падиева — на 1 месяц и 3 суток, для Падиева — на 1 месяц и 1 сутки.

В телеграм-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что их обвиняют по трем статьям УК:

о теракте, повлекшем гибель двух человек,

о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой,

о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонте взрывных устройств организованной группой.

О появлении в деле двух новых фигурантов, которые сняли жилье для Курбонова, «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники сообщал еще 13 января. Его собеседники утверждали, что это уроженцы Ингушетии, которые якобы были задержаны в Сибири, но имена не указывались. В статье говорилось, что на момент публикации оба задержанных отбывали по 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским.

«Оперативники считают их членами боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*», — сообщили источники «Ъ». По их словам, снятое задержанными для Курбонова жилье находилось в подмосковных Электроуглях.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря 2024 года у подъезда московского ЖК «Среда», где проживал генерал. Ранним утром, когда помощник заехал за ним и оба вышли из дома, рядом сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокат.

Вскоре был задержан подозреваемый, Ахмаджон Курбонов. На допросе он признался, что по заданию куратора изготовил бомбу мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте и установил на самокате, который оставил рядом с подъездом Кириллова. По инструкции заказчика исполнитель арендовал каршеринговый автомобиль, припарковал неподалеку и установил внутри видеокамеру с функцией онлайн-трансляции. Когда генерал с помощником вышли из дома, Курбонов активировал взрывное устройство и скрылся.

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