В уголовном деле о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, появились два новых фигуранта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет о двух уроженцах Ингушетии, задержанных в Сибири, их имена не называются. Оперативники считают их членами боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*. По версии оперативных служб, мужчины сняли в подмосковных Электроуглях квартиру для Ахмада Курбанова — главного фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова.

Оба предполагаемых сообщника Курбанова отбывают по 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. По данным «Ъ», по истечении срока ареста их перевезут в Москву и передадут следователям СК и сотрудникам ФСБ. Один из арестованных ранее отбывал срок по делу о грабеже.

Как пишет газета, незадолго до убийства генерала одному из предполагаемых пособников Курбанова позвонил живущий за границей знакомый и попросил найти «неприметное жилье для “азиата”». Тот попросил заняться этим своего земляка из Ингушетии ― и он нашел посуточную квартиру в Электроуглях. По версии оперативников, там Курбанов собирался «незаметно отсидеться» перед тем как уехать из России.

Подозреваемые перевели деньги за жилье и передали Курбанову ключи в одном из торговых центров. Узнав о гибели Кириллова в теракте, предполагаемые пособники «ударились в бега, но сотрудники силовых структур их довольно быстро вычислили», пишет «Ъ».

Убийство Кириллова

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в самокат около жилого дома на Рязанском проспекте. Подозреваемого в исполнении теракта ― 29-летнего уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова — задержали на следующий день в Подмосковье.

Во время допроса ФСБ мужчина заявил, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, купил электросамокат и заложил туда самодельную бомбу, а затем дистанционно привел ее в действие. Теракт снимался на камеру, установленную в автомобиле каршеринга около дома Кириллова. По словам подозреваемого, ему якобы обещали за убийство генерала $100 тыс. и паспорт одной из стран Евросоюза. Западные и украинские СМИ писали со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), что теракт был спецоперацией этой ведомства.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря назвал гибель Кириллова и Поликарпова одним из «тяжелейших проколов» российских спецслужб, которые «пропустили эти удары». Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

* признано в России террористической организацией и запрещено