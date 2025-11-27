Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Игната Кузина, который устроил взрыв в подмосковной Балашихе, в результате чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Следственный комитет сообщает, что его признали виновным по статьям о совершении террористического акта (ст. 205 УК), незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступлений (ст 222.1 УК, ст 223.1 УК).

По данным следствия, Кузин, которого завербовала Служба безопасности Украины (СБУ), в апреле 2025 года установил самодельную бомбу в автомобиле Volkswagen у дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил Москалик.

Генерал-лейтенант отвечал за мониторинг обстановки в зоне боевых действий. 25 апреля он вышел из подъезда своего дома и в этот момент рядом с ним взорвалась машина. Бомбу, по данным следствия, привели в действие дистанционно. Москалика отбросило взрывной волной на несколько метров, он скончался на месте.

По данным каналов SHOT и Baza, взрывное устройство было начинено элементами диаметром около 6 мм, которые использовались в выстрелах для подствольных гранатометов. Источники канала «112» сообщили, что мощность взрыва усилило установленное в автомобиле газобаллонное оборудование.

На следующий день ФСБ отчиталась о задержании Кузина. Как сообщал СК, мужчина приехал в Россию из Украины, где у него есть вид на жительство, в 2023 году. Кузин рассказал, что стал собирать данные о Москалике с 2024 года — снял квартиру в том же подъезде, где жил Москалик, и начал следить за его повседневной жизнью. Он добавил, что за преступление ему обещали заплатить $18 тыс.

В ходе расследования Кузин полностью признал вину. Первые десять лет срока он будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в колонии особого режима. Ему также назначен штраф в размере 2 млн рублей.

В августе ФСБ сообщила о задержании соучастника убийства Москалика в Саратовской области. На допросе мужчина 1976 года рождения признался, что его задачей было наблюдение за генералом и «доставка взрывного устройства».