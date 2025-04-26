ФСБ сообщила о задержании Игната Кузина, подозреваемого в убийстве генерала-лейтенанта Ярослава Москалика, который погиб при взрыве машины в Балашихе. Задержанный, по данным ведомства, является агентом СБУ, его уже доставили в Москву.

В ФСБ заявили, что у 42-летнего Кузина есть вид на жительство на Украине и именно он заминировал купленный ранее автомобиль Volkswagen Golf в Балашихе, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

«Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. 25 апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины», — говорится в сообщении ФСБ.

Сейчас Кузин находится на допросе в Следственном комитете России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.

В СКР сообщили, что с Кузиным работают следователи, «устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств».

Как пишет «112», Кузина задержали в Турции. Мужчина, по информации телеграм-канала, является уроженцем украинского города Сумы, жил в Карачаево-Черкесии, потом снял квартиру в Подмосковье, в том же подъезде, что и Москалик.

За некоторое время до инцидента мужчина купил подержанный Volkswagen, заминировал его и поставил у дома, утверждает телеграм-канал.

«25 апреля в 10:40 утра, когда Ярослав Москалик проходил мимо авто, мину активировали дистанционно. Генерал погиб на месте. В этот момент Кузин уже был в Турции. <…> Но свобода оказалась недолгой. Преступника задержали. Сегодня его привезли в Россию, сразу в Следственный комитет», — пишет «112».

Ранее ТАСС сообщил, что автомобиль Volkswagen Golf, при взрыве которого погиб Москалик, был снят с учета в январе 2025 года, и после этого он оставался незарегистрированным.

Впервые машина 2000 года выпуска была приобретена в России в 2006 году и с тех пор сменила семь владельцев. Последний из них, в собственности у которого автомобиль оставался на протяжении немногим более трех лет, в январе 2025 года снял транспортное средство с учета ГИБДД в Москве.

Накануне телеграм-канал Mash сообщал, что взорванный Volkswagen перепродали как минимум трижды с конца января 2025 года: прежняя владелица переписала машину на мигранта из Азербайджана, а тот перепродал другому мужчине, у которого, в свою очередь, эту иномарку уже через неделю купил уроженец украинского города Сумы — Игнат К.

По предварительным данным, автомобиль был подорван самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Мощность бомбы превышала 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Также сдетонировал газовый баллон, находившийся в салоне.

Телеграм-канал Shot сообщил, что автомобиль, на котором пытались взорвать генерала, был заранее оставлен во дворе за несколько дней до инцидента.

Москалик представлял Минобороны в нескольких переговорных процессах, включая встречи в Нормандском формате по Украине в 2019 году. Как представитель Генштаба, в 2015 году он отвечал за безопасность в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины», сообщал писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.