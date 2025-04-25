Подготовка к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, который погиб в результате взрыва машины в Балашихе, вероятно, велась долго, но осуществить ее мог и непрофессионал, заявил RTVI военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских не исключил, что за совершением преступления мог стоять «спящий агент» СБУ.

25 апреля в подмосковном городе Балашиха в результате подрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. По данным следствия, причиной стало срабатывание самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами, возбуждено уголовное дело об убийстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее террористической атакой.

«Подозреваю, что проведение такой операции — это достаточно большой объем работы. Нужно достаточно длительное время следить за объектом, выработать несколько вариантов выполнения операции. Потом, вероятно, подготовить материальную часть, затем провести эту операцию, завершить ее и покинуть каким-то образом место ее проведения операции. В любом случае это достаточно сложная, трудоемкая операция, которую вряд ли могут выполнять любители», — сообщил Корнев.

Рассуждая о том, насколько подготовленным должен быть исполнитель, он напомнил, что в России «взрывают банкоматы, устраивают поджоги военкоматов» в том числе пожилые люди, то есть те, кого «кто-то ведет через телефонный разговор, грубо говоря».

«Степень требования к профессионализму финальных исполнителей в последние годы, думаю, очень сильно снизилась с учетом развития технических средств. Могло же быть вообще очень просто все сделано — подготовлена машина одними людьми со взрывчаткой, поставлена в определенном месте. Другой человек, не зная, зачем он это делает, установил веб-камеру где-то с передачей по сотовому куда-то. Собственно, все», — добавил эксперт.

Он уточнил, что исполнением теракта мог заниматься человек, который «находится вообще в другой стране».

«Возможно, [в данном случае] надо было собрать информацию о перемещениях целей, но для этого также могли “втемную” использовать непрофессионалов», — предположил Корнев.

Сейчас сложно говорить о том, какое взрывное устройство было использовано, продолжил эксперт, потому что нет точных данных. Если судить той по информации, которая представлена в СМИ, то, вероятно, подрыв машины был осуществлен с использованием гранаты ВОГ — от подствольного гранатомета или от автоматического гранатомета АГС-17.

«Взрыв, судя по видео, не был мегамощным, то есть это были не десятки килограмм тротила. <…> Я не знаю точно, какие там использовались гранаты, но если их было много, то это достаточно серьезный запас взрывчатки. Плюс еще один момент — это не просто взрывчатка, это боеприпасы с осколочной оболочкой. Радиус поражения одного ВОГа, если я ничего не путаю, 2,5 метра — смертельный радиус. <…> Взрывное устройство было не менее 1 кг весом, думаю, в пересчете на обычный, неупакованный в металлический корпус тротил», — пояснил Корнев.

Альшевских в беседе с RTVI не исключил, что к убийству генерала Москалика могут быть «спящие агенты СБУ», которые в России могут находиться достаточно давно. Он напомнил, что ФСБ уже не раз сообщала о выявлении завербованных россиян.

«Достаточно активно ведется вербовка со стороны СБУ граждан Российской Федерации, и на самом деле это проблема. Проблема в том плане, что их достаточно тяжело выявить и идентифицировать. Теракты совершают демонстративно, чтобы всех запугать, чтобы как можно больший был эффект, чтобы вызвать раскол в обществе, недовольство и так далее», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что россияне не должны в этой ситуации терять бдительность и при необходимости сообщать в компетентные органы о своих подозрениях для того, чтобы те «проводили проверки, проверяли подозрительных лиц или подозрительные предметы, оставленные машины и так далее».

«А то у нас то электросамокат взрывается, начиненный взрывчаткой, то у нас автомобили взрываются, но автомобиль же появился не за 5 минут до совершения террористического акта. В том, что наши спецслужбы делают все возможное и невозможное, у меня сомнений нет. Но, к сожалению, тяжело на 100% предотвратить все теракты, и мы должны делать все для того, чтобы помогать нашим спецслужбам, помогать нашим ребятам, которые в круглосуточном режиме находятся на страже по обеспечению нашей безопасности», — заключил Альшевских.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин выразил уверенность в том, что за убийством Москалика стоят украинские и британские спецслужбы. Он заявил Инфо24, что «это работа украинских спецслужб, которые действовали по наводке британской MI6».

Депутат призвал российские власти принять меры для того, чтобы предотвратить подобные угрозы в дальнейшем. Также Заварзин выразил уверенность в том, что Россия потребует от США оказать давление на Украину и вынудить ее отказаться от террористических атак.

«Все должны сохранять бдительность. Особенно это касается офицеров ВС РФ, генералов Генштаба, да и вообще всех военных. Я уверен, что в ближайшее время это преступление будет раскрыто, и мы потребуем от США оказать давление на Киев, чтобы приструнить этих нацистов», — подытожил замглавы думского комитета по обороне.