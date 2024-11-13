При взрыве внедорожника на парковке возле супермаркета «Фреш» на улице Тараса Шевченко в Севастополе утром 13 ноября погиб начальник штаба, заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Валерий Транковский, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, Транковский родился в Ленинграде в 1977 году и окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова, а на Черноморском флоте служил с 2018 года. Он также принимал участие в российской специальной военной операции (СВО).

Следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило по факту гибели Транковского уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). По мнению специалистов Следкома, самодельное взрывное устройство (СВУ) было закреплено под днищем автомобиля военного и сработало, когда он находился за рулем.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев писали, что автомобиль был сильно поврежден, и в его днище образовалась дыра. Оказавшиеся поблизости люди рассказали, что у Транковского при взрыве произошла травматическая ампутация ног, и на момент извлечения из машины он находился в критическом состоянии, а потом скончался до приезда медиков.

Информацию о том, что погибший является военнослужащим, вскоре после ЧП в своем телеграм-канале подтверждал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал жителей города проявлять бдительность и сообщать обо всех подозрительных людях и предметах через чат-бот «Оборона Севастополя».

Украинские СМИ вскоре после подтверждения факта гибели военнослужащего начали утверждать, что подрыв внедорожника Транковского был результатом спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ).