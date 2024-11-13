Возле супермаркета «Фреш» на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля, сообщает телеграм-канал «ЧП/Севастополь» со ссылкой на очевидцев. В его посте опубликована фотография с места происшествия. По предварительным данным, внутри машины в момент взрыва находился мужчина.

«Спасатели пытаются достать его из салона. Очевидцы говорят, что у пострадавшего слабый пульс. На место едут экстренные службы», — писал канал сразу же после ЧП.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил в своем телеграм-канале, что погибший является военнослужащим. По его словам, автомобиль мужчины взорвался и загорелся на парковке. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно эвакуировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи, но спасти его не удалось.

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — заявил глава Севастополя, призвав жителей города сообщать обо всех подозрительных людях и предметах в чат-бот «Оборона Севастополя».

По данным Mash, пострадавший при взрыве — мужчина в возрасте 40-45 лет — на момент извлечения из автомобиля находился в критическом состоянии, у него произошла частичная травматическая ампутация ног. Пострадавший скончался, утверждает канал.

«Предварительно, он военный. Очевидцы говорят, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало осколками авто», — уточняет «ЧП/Севастополь».

Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев ЧП пишет, что под днищем автомобиля при взрыве образовалась дыра, и это якобы можно расценивать как след установленного там и сработавшего СВУ. По данным канала, погибший водитель — это капитан первого ранга Черноморского флота.

По данным Shot, внедорожник взорвался на парковке возле «Фреша». В первом сообщении о ЧП канал предполагал, что в машине мог сдетонировать газ.