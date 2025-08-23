В Саратовской области задержан соучастник убийства генерала Ярослава Москалика, сообщает ФСБ России. По данным спецслужбы, россиянин 1976 года рождения по заданию украинской стороны доставил в Подмосковье взрывчатку для подрыва автомобиля офицера.

По версии правоохранителей, задержанный также причастен к «сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области».

Как рассказали в ведомстве, задержанный в июле 2023 года написал в WhatsApp сотруднику украинских спецслужб, которому «дал согласие на осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, за денежное вознаграждение».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 («Пособничество в совершении теракта») и ч. 6 ст. 222.1 («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК России. Задержанный отправлен в СИЗО.

ФСБ также опубликовала видео допроса задержанного. Мужчина рассказал, что он — уроженец Саратова. По его словам, в июле 2023 года в WhatsApp ему «написал неизвестный, представился сотрудником украинских спецслужб, предложил выполнять поручения за вознаграждение».

«С 2023 года по 2025 годы по заданию куратора я проводил наблюдение за военнослужащими ВКС России, устанавливал их место работы и место жительства. В апреле 2025 года по заданию украинских спецслужб я принимал участие в теракте в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Моя задача была наблюдение за ним и доставка взрывного устройства», — рассказал он.

Также задержанный заявил, что в этом году он вел «наблюдение за рядом сотрудников предприятия оборонно-военного комплекса города Саратов»: «Осуществить свой план по убийству этих людей украинские спецслужбы не успели. Свою вину полностью признаю».

Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Москалик погиб 25 апреля в Балашихе в результате взрыва машины, припаркованной около жилого дома. Мощность самодельной бомбы, установленной в автомобиль, превысила 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

26 апреля ФСБ сообщила о задержании Игната Кузина — главного фигуранта дела об убийстве Москалика. По данным следствия, в сентябре 2023 года Кузин, у которого было ВНЖ на Украине, приехал в Подмосковье, где ждал задание от куратора из СБУ. За убийство Москалика ему обещали 18 тысяч долларов.

В России за последнее время произошло несколько терактов, направленных против российских офицеров. Так, в ноябре 2024 года в Севастополе взорвался автомобиль, погиб капитан 1-го ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерий Транковский.

В декабре того же года в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В феврале 2025 года смертник устроил взрыв в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Это произошло в тот момент, когда из лифта вышел с охранниками основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, последний погиб.